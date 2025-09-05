特朗普打壓升級？　美司法部對聯儲局理事庫克展開刑事調查

美國媒體9月4日引述官員報道，司法部已對聯儲局理事庫克（Lisa Cook）展開刑事調查，並發出傳票，以調查她是否在抵押貸款申請中提交虛假資訊。



《華爾街日報》引述官員報道，初步調查將聚焦庫克在密歇根州（Michigan）安娜堡（Ann Arbor）和亞特蘭大的房產上，調查人員啟動大陪審團進行調查。

報道提到，由特朗普任命的聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）早前提出兩項刑事指控，他公開指控庫克曾進行住房貸款欺詐。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日引用普爾特作出的指控，指庫克在申請房屋貸款時作出「虛假陳述」，在其社交平台Truth Social宣布即時解僱庫克。

面對特朗普的壓力，庫克不甘示弱，在8月28日提出訴訟，指控特朗普解僱她的舉動違法。庫克認為，特朗普「捏造」解僱她的藉口，以便騰出聯儲局董事席位。特朗普期望委任他信任的人選，從而「推進他的議程，並破壞聯儲局的獨立性」。

報道指，《聯邦儲備法》（Federal Reserve Act）允許美國總統「因故」（for cause）解僱聯儲局理事。特朗普政府強調，總統有權解僱庫克。庫克的律師9月2日（周二）提交的一份法庭文件中表示，她「從未觸犯貸款欺詐罪」。

普爾特指控庫克在多份抵押貸款申請中誤導銀行，以獲得更優惠的貸款條件，例如較低的利率，這些條件通常提供給打算入住所購房屋的買家。

據報道，一名法官正考慮庫克提出的緊急禁制令請求，阻止她在案件審理期間被解僱。聯儲局下次會議定於9月16日召開。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

如果特朗普成功解僱庫克並委任其盟友入局，聯儲局董事的多數成員將由特朗普提名的人選組成。 特朗普過去數月不斷批評聯儲局及其主席鮑威爾（Jerome Powell）拒絕減息。