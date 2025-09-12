路透社：何立峰下週在西班牙與貝森特會面　將商討TikToK等問題

路透社9月11日報道，美國財政部表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）計劃下週在馬德里與中國國務院副總理何立峰及其他高層官員繼續討論貿易、經濟和國家安全問題。路透社引述美國財政部的聲明表示，會談還將討論社交平台TikTok（抖音海外版）的所有權，以及兩國聯合打擊洗錢的努力。



路透社周五引述美國財政部的一份聲明，稱此次會談是貝森特本周五至下周四訪問西班牙和英國的一部分，會談將討論字節跳動旗下的TikTok議題。除非其所有權轉給美國，否則該平台可能在美國被禁。貝森特曾經表示，7月的會議上並未討論過TikTok。

圖為路透社2025年1月8日設計的圖像，其中可見到一個TikTok的標誌出現在手機螢幕中。（Reuters）

本次會談將是貝森特和何立峰今年第四次重要當面會談，他們尋求繼續暫停貿易戰，以降低雙方的報復性關稅，並恢復中國稀土對美國出口。

除了延長關稅期限，中美一直嘗試達成更全面的貿易協議，以降低特朗普對中國商品徵收的關稅。目前北京出口產品面臨55%的關稅，包括芬太尼關稅。

中美預計還將討論農業出口議題。雙方在農業問題上爭執不下，北京譴責美國的保護主義威脅着美國農民，而華府官員則批評，中國未能履行2020年與特朗普達成的大幅增加美國農產品採購的協議，反而將採購轉向了巴西和阿根廷。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是會談前，何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

美國財政部表示，洗錢活動威脅中美經濟，打擊洗錢的合作也將列入馬德里會議的議程。

貝森特此行還將在馬德里和倫敦會見官員，隨後於17日至19日陪美國總統特朗普（Donald Trump）對英國進行國事訪問。