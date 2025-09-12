Charlie Kirk遇刺｜保安專家：曾警告加強安全　否則「必被殺」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）進行演講時遭到槍殺。英媒11日引述加州「比華利山莊安保集團」（The Bodyguard Group of Beverly Hills）老闆赫爾佐格（Kris Herzog）透露，他曾經警告過柯克，除非他採取嚴厲的預防措施，否則在他接下來的一次大學演講活動中，他「肯定會被殺」。



《每日郵報》周四（11日）報道，赫爾佐格的公司曾為金卡戴珊（Kim Kardashian）、莎朗史東（Sharon Stone）等許多名人提供服務。今年較早時間，與赫爾佐格共事的官員曾建議他與柯克聯繫，因為他們擔心柯克的頻繁露面和日益增長的政治影響力。

美國加州「比弗利山莊安保集團」（The Bodyguard Group of Beverly Hills）老闆赫爾佐格（Kris Herzog）亦曾保護過美國真人騷明星金卡戴珊（Kim Kardashian）。（hebodyguardgroup.com）

他表示3月6日曾和柯克交談，並警告對方要在即將舉行的大學演講中加強安全措施。赫爾佐格建議使用「B7級」防彈玻璃：「我告訴他，狙擊手可能會選擇爆頭。」他還建議聘請休班警察，專門監視和保護演講地點所有潛在的狙擊手有利位置。

赫爾佐格說：「我們建議使用金屬探測器和手持探測器，對查理演講地點700英尺（約213米）範圍內的每個人進行篩檢，看是否有槍。」

圖為2025年9月11日，猶他州城市奧勒姆市中心的公園有臨時燭光台，悼念日前遭槍殺的查理柯克（Charlie Kirk）。（Reuters）

當時柯克承諾會考慮這一建議。赫爾佐格表示：「遺憾的是他從未回覆我，現在我對他被謀殺的預測已經成真了。」

謀殺事件發生後，當地警方和安全規程立即受到嚴格審查，因為目擊者聲稱，活動中完全缺乏安全措施。