Charlie Kirk遇刺｜FBI發布疑犯照片　懸紅10萬籲公眾提供線索

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。事隔一日，聯邦調查局（FBI）11日在網上發布嫌疑人（person of interest）照片，呼籲公眾協助他們緝兇。



聯邦調查局在社交平台發布疑兇照片：

聯邦調查局鹽湖城分局在社交平台發布閉路電視拍下的疑犯照片，並發文指：「我們請求公眾協助辨認與猶他谷大學​​柯克槍殺案有關的嫌疑犯。」

聯邦調查局懸紅10萬美元，呼籲公眾提供擊殺柯克兇手的線索：

聯邦調查局其後發文，將懸紅高達10萬美元（約78萬港元），徵求提供資訊的人員，以協助識別和逮捕9月10日在猶他州奧勒姆市猶他谷大學​​謀殺柯克的兇手。

柯克遭盜槍擊一刻：