Charlie Kirk遇刺｜目擊者批案發地保安鬆散　全美下半旗4天哀悼

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、31歲右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遇刺身亡。特朗普已下令全國下半旗4天悼念。事後，有目擊者表示現場保安檢查鬆散，本來參與者須要門票才能進入事發的露天場地，但最終不僅沒人檢查，甚至連檢查點都沒有，其他人想的話完全可以自出自入。



美國全國廣播公司（NBC）報道，參與活動人士麥格蒂根（Tyler McGettigan）受訪時透露，參加活動者當日需帶同一張印有掃描碼的門票，才能進入場地。他當時已列印了門票並隨身攜帶，但結果根本沒人檢查，也沒有任何人員對他進行安檢。

美國保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）成員、猶他谷大學學生米勒（Afton Miller）直言，指現場安全保障不多，現場只有少量警察，而柯克則似乎有私人保安團隊隨同。

片中可見柯克前方有保安人員戒備：

槍擊案發生數小時後，猶他谷大學警察負責人Jeff Long在記者會上表示，活動有約3,000人參加，事發當下有六名警察在場。他證實柯克的確帶同私人保安隨行，而警方也有與他們協調。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州發表演講時遇刺，現場人群在槍聲響起後四處逃竄。（Reuters）

Jeff Long指出，當地警方為應對類似事件進行過訓練，但這宗槍擊案還是不幸地發生了。他表示：「（我們應）盡力做好萬全準備，但不幸的是，今天我們還是失敗了。正因為如此，才會導致這宗悲劇發生。」