Charlie Kirk遇刺｜藏身於槍手背後的真正凶手

9月10日，猶他州奧勒姆市猶他谷大學，著名美國保守派政治「網紅」、31歲的查理·柯克（Charlie Kirk）在演講時被槍擊中脖子倒地，不久宣佈身亡。這起發生在媒體鏡頭下的槍擊案迅速傳遍全美並在世界輿論場引起轟動，再次引發了人們對美國槍支管制議題及仇恨政治氾濫的廣泛討論。

柯克是美國保守派非營利性組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）聯合創始人，特朗普MAGA主義政策最有影響力的支持者之一，曾三次受邀在共和黨全國代表大會上發表支持特朗普政策主張的演講。柯克通過播客等方式為特朗普成功當選和MAGA推廣立下汗馬功勞。「美國轉折點」組織在全美超過850所校園設有分支，致力於在青年群體中建立保守派價值。

柯克還是美國持槍政策的堅定擁護者。在2023年的一場活動中，他曾公開表示為捍衛持槍權而導致的死亡「是值得的」，而他遭槍殺前一刻，正在與現場觀眾就槍支暴力議題展開辯論。

不過，輿論最為關心的議題是：為什麼這起槍擊案會發生？為什麼去年7月13日特朗普競選期間在槍擊案中才剛逃過一死，如今他最得力的政治盟友又命喪槍口？

另外還有就是，這些以政治人物為對象的槍擊案頻繁發生，究竟埋着什麼樣的社會與政治問題？它真的只是一個老生常談的槍支管制問題嗎？

A screengrab from a social media video shows U.S. right-wing activist, commentator, Charlie Kirk, an ally of U.S. President Donald Trump speaking during an event at Utah Valley University, moments before being fatally shot, in Orem, Utah, U.S., September 10, 2025. Kevin/via REUTERS

查理·柯克遇刺事件發生後，美國兩黨表現出少有一致的立場。特朗普和萬斯等共和黨保守派人士都對暴力槍擊表示了譴責，說了一大堆安撫死者家屬人心的好聽話。特朗普還下令全美為查理·柯克降半旗致哀，並追授其總統自由勳章。眾議院議長約翰遜對媒體說，政治暴力已經變得過於普遍，「這不是我們應有的樣子」，政治暴力必須停止。民主黨籍的美國前總統拜登也在社交媒體表示，「這種暴力在我們國家沒有立足之地」。加州州長紐森呼籲「拒絕一切形式的政治暴力」。

《紐約時報》回顧總結了近年來發生的多起具政治背景的槍擊案，擔憂指出政治暴力已成為「美國社會結構的一部分」，從曾經的「震驚全國」變為「司空見慣」。POLITICO刊出題為《政治暴力的新黑暗常態仍震驚全國》的文章，把這種現象描述為「全新的黑暗常態」，呼籲阻止政治暴力和極端主義蔓延。《華爾街日報》刊出社論稱，對國家來說，現在正處於危險時刻，它可能會陷入難以遏制的政治暴力循環。

政治人物及輿論各界對美國的政治暴力常態化表示了普遍擔憂，都展現出要與暴力政治勢不兩立的態度。這些反思不可謂不深刻，姿態也不可謂不高調。然而，另一個必須思考的問題是，同樣的反思與譴責，在每一起槍擊案案後，這些 媒體與政客都已經來過一遍：特朗普遇刺來一遍（2024年7月），賀錦麗競選辦公室被槍擊來一遍（2024年9月），明尼蘇達州兩名州議員遭槍擊致一死一傷後來一遍（2025年6月），如今柯克被暗殺身亡後又來一遍（2025年9月），問題可得到有效解決？答案是一點都沒有。

相反，我們再看同樣這一群人發言的另一面。特朗普說，「激進左派將像柯克這樣優秀的美國人比作納粹以及世界上最殘忍的大規模殺人犯和罪犯。」《紐約時報》則在擔憂仇恨政治氾濫同一竿子打在特朗普頭上，表示「如果說有一個時刻標誌着政治暴力在美國文化中基本被接受，那大概就是2021年1月6日的『國會騷亂』。」曾擔任艾奧瓦州眾議員的格雷格·丘薩克稱，暴力必然產生暴力。他宣稱是特朗普及其支持者使用充滿仇恨和貶低性的言辭與圖像，為暴力行為創造了肥沃土壤。

2025年9月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk）在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺。特朗普其後上傳影片，將事件歸咎「極左派的政治暴力」，指責極左派醜化柯克，將其與納粹相提並論。特朗普揚言，必定會將兇徒緝拿歸案。(X@realDonaldTrump)

無論特朗普、保守派，還是民主黨及左派，都在一邊譴責暴力政治，一邊拉升政治仇恨，在繼續通過激化政治仇恨來攻擊對手，以鞏固自己的政治基礎。

而事實上，即便柯克本人也非常精於此道。柯克遇刺後，另一個百萬網紅「Cheap」在評價他的成名方式時說，柯克本身就很喜歡惹怒左派，專挑左派最敏感的跨性別、墮胎、槍枝、言論審查、疫苗政策等刺激左派。每次柯克在每場校園巡迴，都會安排「Q&A煽動時段」，鼓勵學生上台對罵，並製造片段素材回去放在YouTube上賺流量。這些流量不僅給他帶來了盛名與財富，也變成了保守派們的總統選票。

柯克遇刺案發生後，《華爾街日報》刊發社論說，美國現在正處於危險時刻，它可能會陷入難以遏制的政治暴力循環。文章談到美國社會的「護欄」正逐步瓦解，網絡興起意味幾乎所有內容不論多污穢都有市場，政治言論的聲調也達到前所未有的高度，雙方都聲稱輸掉下屆選舉意味美國末日，另一方常被描繪成犯嚴重錯誤，蓄意試圖摧毀國家、撕毀憲法，存在兩極化的現狀。

《華爾街日報》指出了問題的表象，但是卻未觸及到問題產生的根源與本質。

為什麼會產生這些政治現象？根源在於美國的兩黨制與選舉政治制度。是對抗性政治衍生的權力與利益爭奪，在美國社會信心衰退後變得空前激烈，走向極化，扭曲了制度設計的制衡初衷，卻放大了制度弊端與政治人物的人性之惡，讓他們一邊空談反對暴力政治，一邊卻種下暴力政治的種子。

所以，表面上看，好像這些媒體與政治人物好像都在譴責暴力政治，在呼籲避免下一場暴力發生，但實際上，他們才是暴力政治的源頭，是藏身於槍手身後扣動扳機的真正凶手。