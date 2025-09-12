Charlie Kirk遇刺｜美國務院：外國人為事件叫好或面臨「懲罰」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）進行演講時遭到槍殺死亡。美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）11日警告，已指示領事官員對任何讚揚、合理化或輕視事件的外國人「採取適當行動」，但沒有說明「適當行動」所包含的具體例子。



路透社報道，蘭道11日在社交媒體X發文，稱「美化暴力和仇恨」的外國人，在美國不受歡迎。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州遇刺後，有人在亞利桑那州的「美國轉捩點」（Turning Point USA）總部外，放置了柯克的黑白照、花、及美國國旗以追悼他。（Reuters）

他指出，自己非常反感社交媒體上有人柯克遇刺一事作出讚揚、合理化或輕視的表態，並已指示美國領事官員採取「適當行動」。他呼籲，民眾可隨時向國務院舉報發表上述言論的外國人，以便美國政府保護美國人民。

英國《衛報》稱，儘管蘭道未說明詳細情況，但特朗普政府此前曾指示移民與海關執法局（ICE）調查人員查緝可能在網路上表達對巴勒斯坦事業同情或批評以色列的外國留學生。

2025年9月11日，美國猶他州，人們在奧勒姆市中心公園（Orem City Center Park）舉行的守夜活動中，在遇刺死亡的右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）肖像旁擺放了蠟燭和鮮花。（Reuters）

而美國移民局（USCIS）8月也宣布，允許當局審查申請綠卡、簽證等外國人是否持有所謂「反美」觀點。