女遊客東京受訪一句「中國治安與日本一樣好」意外成熱話惹反思

「日本和中國的治安其實差不多好！」在東京街頭接受採訪三位中國女遊客，其中一位中國女性這樣說。她補充道：「在中國，日本人習慣的那些常識一樣成立。」這一句話，立刻讓採訪她的日本人感到意外。



這段視頻發布在TikTok上，賬號來自專門採訪外國人的「＠foreigner_interview_girl」。

TikTok上專門採訪外國人的「＠foreigner_interview_girl」。（Tiktok@foreigner_interview_girl）

鏡頭前的三位中國女性正在日本旅遊，當話題被拋向「治安」時，她們幾乎異口同聲：

中國也一樣安全！

點圖放大看看3位中國女性的回答：

+ 12

截至目前，播放量已超過5280次，引發不少討論。來日本旅遊的三位中國女性的回答細節很直白：夜裏女孩單獨出門沒問題；手機放在褲兜裏露出來，也沒人順手牽羊；大家普遍有安全意識。採訪者聽後忍不住笑出聲，感嘆：

真的和日本一樣呢！

在日本人看來，「電車裏打個盹也不會丟東西」是個象徵性的安全場景。沒想到，中國遊客們也強調，這在中國同樣成立——不少人會一路睡到終點，甚至需要被別人叫醒。這樣的細節，讓這個採訪顯得格外接地氣，也讓日本觀眾意識到，中日兩國的日常體驗，比想象中更接近。

說到治安，中國同樣是個治安良好的國家。無論是深夜獨行的女性，還是在電車裏睡着的人，都能安然無恙……這一幕讓不少日本觀眾驚訝：原來他們以為「只有在日本才存在」的安全感，在中國也能找到。這樣的對比，也許在無形中拉近了心理距離，讓「中國」這個概念變得更真實、更親切。

當然，世界並非都像中日兩國一樣安全，依然都有需要注意的治安風險，日本外務省等機構經常會針對特定地區發布安全提醒。但總體而言，來自當事人的第一手感受，往往比冰冷的數據更具說服力。

在這則視頻被日本媒體曝光的同時，日本的「入境消費」數據也在更新。根據觀光廳公布的統計，2025年第二季度（4～6月），訪日外國人旅遊消費額達到2兆5250億日元，比去年同期增長18.0%。這說明「入境遊」市場正在快速回暖。

在消費來源地區排名中，中國大陸游客以 5160億日元（佔比20.4%）依然位列第一！（日本觀光局）

在消費來源地區排名中，中國大陸游客以5160億日元（佔比20.4%）依然位列第一！美國、中國台灣、韓國和中國香港依次跟上。人均消費方面，2025年第二季度的訪日外國遊客平均花費約23萬9000日元，比去年同期小幅下降0.1%。但若按國籍區分，英國遊客依然最「能花」，人均支出超過44萬日元，增幅達到8.6%；其次是「其他地區」和意大利，也都保持顯著增長。

整體趨勢顯示，日元走弱繼續帶來價格優勢，讓外國遊客在日本的消費慾望保持高位。這些數字背後，其實對應着無數個具體的旅行者——其中很大一部分，正是像視頻裏那樣，是因為「日本很安全」的印象而來。

不管是不是用了「高科技」，別的不說，在治安方面，中國確實不遜日本了。那些有犯罪的，叔叔分分鐘鍾找到你。這段日本的街頭採訪，不僅勾勒出中日兩國的相同之處，也意外觸動了更深層的文化對照。對日本觀眾來說，這也許是一次「重新理解鄰國」的契機……國之交在民相親，歡迎彼此多走動走動，今天在網上罵日本的、罵中國的，95%是沒有深入地到對方國家走一走。

相關文章：日本傳奇網紅、Livedoor創辦人中國旅行 批內地女生一動作惹熱議

+ 13

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】