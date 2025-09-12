尼泊爾示威 | 衝突增至34死逾千人傷　前首席大法官或任臨時總理

尼泊爾政府9月5日封鎖多個社交平台，引發Z世代（Gen Z）反封鎖及反腐示威，目前已造成至少34人死亡、1368人受傷。總理奧利（KP Sharma Oli）9日宣布辭職，據悉，尼泊爾前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）或可能被任命為臨時總理。



綜合外媒報道，一位為尼泊爾總統保德爾（Ram chandra Paudel）提供顧問的憲法專家日前透露，「卡爾基將被任命為臨時總理。他們（Z世代）想要她。」示威的年輕人此前在網絡投票中，選擇卡爾基為臨時政府首腦候選人。

尼泊爾前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）。（Reuters）

此外，在此次暴力衝突中，約有1.5萬名囚犯從各監獄越獄。在拉梅察普縣（Ramechhap），軍隊向試圖越獄的囚犯開槍，造成2名囚犯死亡，10人受傷。

尼泊爾示威：2025年9月9日，加德滿都（Kathmandu）政府主要行政大樓「辛哈‧杜巴宮」（Singha Durbar）遭縱火。（Reuters）

軍隊亦警告將對抗議者和暴徒採取嚴厲措施。首都加德滿都（Kathmandu）特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）也已無限期關閉，導致數千名旅客滯留。