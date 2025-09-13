日企D-UP社長涉言語霸凌致25歲女員工輕生　遺屬獲賠逾800萬

綜合日媒9月11日報道，日本化妝品公司D-UP社長坂井滿涉嫌對一名女員工言語霸凌，稱呼對方為「流浪狗」，導致女員工患上抑鬱其後自殺身亡。女子遺屬起訴公司及社長。經法院調解，社長坂井滿引咎辭職，公司將賠償1.5億日圓（約790萬港元)。



據《日本放送協會》（NHK）報道，D-UP宣布社長坂井滿10日（周三）辭職，並表示：」「對於由此造成的困擾和不便，我們深感抱歉。我們將竭盡全力恢復顧客的信任。」

2025年9月11日，日本化妝品公司D-UP社長坂井滿涉嫌對一名女員工言語霸凌，稱呼對方為「流浪狗」，導致女員工患上抑鬱其後自殺身亡。女子遺屬向公司及社長提出訴訟。經法院調解，社長坂井滿引咎辭職，D-UP將向家屬賠償1.5億日圓（約790萬港元)。（網絡圖片）

據遺屬介紹，死者為里實（姓氏不詳），她於2021年4月以大學畢業生身分加入公司。八個月後，社長單方面斥責了她約50分鐘，批評她的工作態度，向其表示「不要小看大人」、「你就是人們口中的流浪狗」。另一日，社長又反覆貶損的里實性格，稱其「狗越弱，叫得越兇」。

據報道，里實於2022年1月患上抑鬱症，必須停職休假。 2022年8月，里實在家休養期間，曾試圖自殺後獲救，約一年後過世。 2024年5月，日本勞動基準監督局認定里實死於社長職權騷擾導致的抑鬱症。里實的家人提出訴訟，要求賠償損失，並於2013年進入民事調解程序。

里實的姐姐在新聞發布會上表示：「妹妹一直在為未來創辦化妝品公司的夢想而努力。雖然本應得到道歉的妹妹已經去世，但我想告訴大家，這是一個好的結果。」里實的母親則表示：「我真心希望有更多企業能夠提供安全良好工作環境。」