尼泊爾前首席大法官就任為首位女總理　眾議院解散明年3月將大選

尼泊爾政府封鎖多個社交平台引發年輕人反封鎖及反腐示威。目前已造成至少51人死亡、1300多人受傷。總理奧利（KP Sharma Oli）9月9日宣布辭職，前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）12日宣誓就任臨時總理，成為該國史上首位女總理。總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）隨後宣布解散國會眾議院，計劃明年3月5日舉行大選。



尼泊爾總統辦公室表示，卡爾基的任務是在明年3月11日前舉行眾議院的重新選舉。政府表示，她預計將在未來幾天內任命其他部長。

2025年9月12日，尼泊爾加德滿都，在暴力反腐敗抗議活動爆發後，尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel，右二）在總統府主持了前首席大法官卡爾基（Sushila Karki，右一）的臨時總理就職儀式。（Reuters）

卡爾基是尼泊爾最高法院唯一擔任過首席大法官的女性，她擔任最高司法職位約一年，直至2017年中期。

路透社報道，抗議者們重視她誠實正直的聲譽和反對腐敗的立場 ，因此卡爾基成為其首選。

2018年9月22日，尼泊爾加德滿都，尼泊爾前首席大法官卡爾基（Sushila Kark）出席其自傳《Nyaya》的首發式。（Reuters）

憲法專家兼分析家阿迪卡里（Bipin Adhikari）表示，卡爾基面臨着幾個重大挑戰：「她必須提供良好的治理，控制腐敗，維護法律和秩序，向人民保證安全條件並加強警務工作。」

阿迪卡里補充道，她的首要挑戰是調查抗議期間發生的暴力事件和破壞公共財產的行為，並將責任人繩之以法。