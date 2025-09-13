美國駐北約大使：烏克蘭願凍結俄烏戰線　前提是強力安全保障

美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）9月8日表示，如果歐美盟友能夠提供嚴格的安全保障，烏克蘭將準備與俄羅斯凍結戰線。據美媒報道，作為談判的一部分，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能願意正式承認俄羅斯佔領的一部分烏克蘭東部領土的控制權，而非所有權。



在《霍士新聞》周二（8日）播出的節目報道中，惠特克表示：「烏克蘭已經證明並表明他們願意達成協議。如果他們能獲得安全保障，他們願意凍結前線，我認為我們已經有了達成協議的框架，現在我們只需要確保它能夠實現。」

美國駐北約（NATO）大使惠特克（Matthew Whitaker）。（Getty）

《紐約郵報》引述烏克蘭和美國消息人士指出，作為談判解決的一部分，澤連斯基可能願意正式承認俄羅斯對烏克蘭東部一些被佔領地區的控制權，而非所有權。

惠特克也呼籲歐洲加入制裁俄羅斯石油，以促進結束戰爭。他指出，俄羅斯經濟正在苦苦掙扎，這意味着石油制裁可迫使普京坐到談判桌前：「俄烏戰爭的資金來自於俄羅斯向印度、中國和巴西等國出售石油。」

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

據美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）上個月告訴華府，作為談判解決的一部分，他將接受對烏克蘭提供「類似北約」的安全保障。但在8月15日與特朗普在阿拉斯加會晤後，莫斯科突然表示無法接受。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）本週對英國廣播公司（BBC）表示：「因為我們是北約的敵人」。