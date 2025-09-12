英媒：特朗普將向G7施壓　就購買俄羅斯石油向中國印度徵高關稅

英國媒體9月11日引述四位知情人士報道，美國將向七國集團（G7）施壓，要求對購買俄羅斯石油的中國和印度大幅提高關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭進行和平談判。



據報道，七國集團的財政部長12日（周五）將展開視訊會議，討論由美國提出的新一輪措施。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正加大力度促成烏克蘭和平協議。

報道指，特朗普本周曾敦促歐盟向中國和印度徵收高達100%的關稅，但現在正將此舉措擴大到七國集團的盟友。

美國財政部發言人表示：「中國和印度購買俄羅斯石油正在資助普京（Vladimir Putin，又譯又譯普丁或蒲亭）的戰爭機器，並延長對烏克蘭人民的無謂殺戮。」

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

他補充道：「本週較早時後，我們已向歐盟盟友明確表示，如果他們真的想結束自家後院的戰爭，就需要加入我們，並徵收有意義的關稅，這些關稅將在戰爭結束之日撤銷。」

發言人拒絕透露計劃徵收關稅的具體數字，但知情人士表示，美國提出的關稅水平在50%到100%之間。

8月，因為印度購買俄羅斯石油，美國對印度進口產品的關稅提高到50%。今年4月，特朗普亦曾大幅提高對中國進口產品的關稅，但在5月因市場強烈反彈而下調。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

歐盟官員知道，考慮到經濟影響以及北京可能採取的報復措施，對兩個關鍵貿易夥伴徵收如此高的關稅將非常困難。歐盟希望在數週內與新德里達成貿易協議，因為它正尋求與一個崛起的亞洲大國建立更緊密的聯繫。

布魯塞爾同時亦希望說服美國，它可以透過其他措施施加類似的壓力，例如對俄羅斯能源生產商實施更嚴厲的制裁，並提前設定其成員國停止購買俄羅斯石油和天然氣的最後限期（2027年）。

三位歐洲官員表示，這需要特朗普向匈牙利和斯洛伐克施壓，這兩個國家由親俄領導人主政，他們繼續透過管道購買俄羅斯石油，並且在過去曾否決歐盟向俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

2025年9月11日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號前往紐約時手指指向遠方。（Reuters）

歐盟已經在討論是否對購買廉價俄羅斯石油和天然氣的中國實施制裁。

歐盟能源專員Dan Jørgensen11日（周四）會見了美國能源部長賴特（Chris Wright），討論用美國的液化天然氣取代俄羅斯的供應。

報道指，歐盟現時依然從俄羅斯購買約20%的天然氣，這個數字已低於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之前的45%。