美媒：摩薩德拒在卡塔爾執行地面暗殺哈馬斯行動　改發動空襲

以色列9月9日向正在卡塔爾多哈（Doha）參與會議的哈馬斯（Hamas）官員發動空襲，造成多人死亡。《華盛頓郵報》9月13日揭露，以色列是因情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）不願派遣地面特工暗殺哈馬斯領導人，因此選擇發動空襲，這次空襲未能擊斃包括高層哈亞（Khalil al-Hayya）在內的哈馬斯高級官員。



報道稱，儘管以色列安全官員普遍認為，所有的哈馬斯領導人最終都應被追捕並擊斃。但摩薩德負責人巴爾內亞（David Barnea）反對在卡塔爾暗殺哈馬斯官員，部份原因是因此舉或會破壞摩薩德和卡塔爾建立的關係。這反映以色列安全機構內部對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令發動攻擊的普遍反對。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

許多人也質疑此次行動的時機，因為哈馬斯官員當時正聚集在美國的主要盟友之一的卡塔爾，並且他們正考慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的一項提議，即釋放被關押在加沙的以色列人質，以換取加沙戰爭停火。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對卡塔爾哈馬斯領導層發動襲擊後，首都多哈發生多宗爆炸，圖中可見有濃煙升起。（Reuters）

以色列最終未選擇執行地面暗殺，而是發動空襲。據哈馬斯表示，空襲非但沒有殺死哈馬斯的高層官員，反爾導致一名卡塔爾官員喪生。

以色列官員迄今拒絕公開分享對此次行動結果的評估，但據知情人士向《華盛頓郵報》透露，「以色列似乎沒有得到他們想要的結果。」