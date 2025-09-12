卡塔爾生氣、美國迴避：以色列伊朗「12日戰爭」後又一場大戲？

今年6月，以色列與伊朗的「12日戰爭」震驚世界：這是1980年代兩伊戰爭後，伊朗國土受到的最大規模打擊，德黑蘭的反應也不再受限「虛晃一招」。所幸衝突最後沒有引爆中東大戰，而是在特朗普（Donald Trump）的「匆忙控場」中戛然落幕。

整體來說，這場戰爭標誌2023年「阿克薩洪水行動」的嚴重外溢，以及以色列伊朗數十年敵意的失控炸裂。而其反映的更深層問題，是美國、以色列、伊朗三方的無解拉扯：以色列雖在加沙大開殺戒、又對「抵抗軸心」（Axis of Resistance）四下出擊，卻無法獨自打贏伊朗；而回防印太的美國雖不會拋棄以色列，卻也不想重返中東戰場；伊朗則空有「抵抗軸心」的代理勢力，其實根本無力決戰美國。

因此，衝突本身雖然始於以色列的軍事冒險，以及特朗普政府為施壓伊朗核談判，所以破天荒為內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「開了一次綠燈」，卻也終究要在伊朗回擊、事態逐漸失控後，借特朗普的「轟炸宣言」匆忙落幕，讓三方各自有了下台階，只留加沙危機持續悶燒。

2025年6月15日，在以色列雷霍沃特（Rehovot），救援人員在伊朗導彈襲擊後在一棟居民大樓內工作。（Reuters）

只是各方或許沒想到，類似場景會在2個多月後重演，不過對象有所不同：9月9日，以色列忽然空襲卡塔爾，目標是正開會討論停火協議的哈馬斯高層，尤其是2024年辛瓦爾（Yahya Sinwar）死亡後，便著手挑起哈馬斯領導重擔的「五人小組」。

雖說從結果來看，以方的斬首行動功敗垂成、五人小組並未「團滅」，但這畢竟是2023年加沙戰爭爆發後，以軍首次打擊調解國，也是以色列史上第一次襲擊海灣阿拉伯國家。可想而知，不僅卡塔爾、沙特、阿聯酋等海灣國家集體抗議，西方各國更是普遍譴責，特朗普雖為息事寧人支吾其詞，以色列卻一如既往大言不慚。

不過接下來的重點，也確實不是局面如何收場，而是何以至此、會否重演的問題。因為不論卡塔爾或以色列，都是美國在中東的堅實盟友，即便卡塔爾表態可能報復、也準備召開緊急峰會，但在華盛頓的穿梭溝通下，結局都不可能走向中東大戰，這就與以伊「12日戰爭」的危險升級不同。

只是回歸「何以至此」的問題本身，不論是以色列的軍事冒險、還是美國的又開綠燈又收場，都讓衝突與「12日戰爭」形成了神奇共鳴，也凸顯卡塔爾的特殊角色。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

以色列為何再度冒險

首先是以色列的軍事冒險。基本上，從「12日戰爭」到襲擊卡塔爾，以色列都無法脫離既有的戰爭情境：哈馬斯作為「抵抗軸心」的一員，是伊朗圍堵自己的地緣暗箭；而加沙戰爭看似頗有斬獲，其實根本看不到盡頭。

聚焦「抵抗軸心」的生成，基本上從1975年黎巴嫩內戰爆發、2003年美國入侵伊拉克、2010年阿拉伯之春引爆各大內戰起，伊朗就先後滲入黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、也門，利用權力洗牌的真空與美國撤出的混亂，打造包圍沙特與以色列的「抵抗軸心」板塊，最終成功迫使沙特在2023年點頭復交，更在同年「阿克薩洪水行動」爆發後，持續調動加沙哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝，對以色列形成多方夾擊。

與此同時，讓以色列「賭上一切」的加沙戰爭並沒有真正完成目標：人質大多是靠停火換囚成功獲釋，而不是被以軍救回；哈馬斯雖被擊殺大量領導高層，卻至今不願解除武裝；以方圍繞戰後加沙的政治安排則持續模糊不清，既不願哈馬斯存在、也不交由巴勒斯坦權力機構治理，自己更無力全面佔領。

而這反映的問題深層，並不是以色列反對停火協議，而是內塔尼亞胡政府要的並非凍結現狀的停火，而是根除威脅的終極安排：哈馬斯徹底解除武裝，加沙清空或由他國託管。但這兩點顯然都無法以當前的軍事能量達成，於是以色列不斷重複「跨過紅線」的危險遊戲，既想劍走偏鋒「一勞永逸」，又企圖以炫目戰果鞏固內部支持。

這導致內塔尼亞胡不斷升高戰爭規模、擴大攻擊對象，過程本身也就持續突破既有既有上限，導致所有天花板先後成為地基：在2024年4月轟炸伊朗駐敘利亞大馬士革使館、在7月暗殺時任哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、在9月入侵黎巴嫩、在12月入侵變天的敘利亞，過程還夾雜與伊朗的兩輪導彈互射，接著就是2025年3月的重啟加沙軍事行動，以及6月的「12日戰爭」。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗停火後，民眾在伊朗首都德黑蘭（Tehran）參加集會，表達對伊朗武裝部隊的支持。（Reuters）

其中，作為重要節點的「12日戰爭」本身，已不只是對「抵抗軸心」首腦伊朗的直搗黃龍，更是要把正與伊朗談判核問題的美國綁上戰車。從內塔尼亞胡的視角出發：最理想結果，就是伊朗被激怒選擇全面開戰，如此一來美軍不得不下場，以色列就有機會推翻神權政府，促成1979年後的伊朗政權再更迭，「抵抗軸心」問題自然就迎刃而解，因為哈馬斯等團體的靠山已經垮台，核議題當然也是類似道理。

問題是從後續發展來看，「12日戰爭」並沒有走向以色列的最理想結局，核談判至今仍在進行、各方也持續僵持，「抵抗軸心」問題則沒有顯著緩解。顯然，「12日戰爭」確實衝擊德黑蘭，卻沒有改變太多現狀，不論是伊朗政權更迭，又或是對加沙問題釜底抽薪。

這就導致以色列決定「再度冒險」，可是難堪現實也擺在眼前：在「抵抗軸心」各板塊、包括伊朗都已被攻擊過一輪，美國又不樂見中東大戰爆發的背景下，以色列能跨的紅線已經不多。或許正因如此，才會挑上既是調停國、又長期庇護哈馬斯高層的卡塔爾，祭出破天荒的首次打擊。

只是結果本身，其實也與挑選紅線一樣耐人尋味。從以色列過往擊殺哈馬斯與真主黨高層、斬首伊朗重要高官如入無人之境來看，這次哈馬斯「五人小組」的倖存，或許不是逃過一劫的命運僥倖，而是以色列有意為之的「點到為止」。

究其原因，以色列或許還是顧忌美國顏面，也不願徹底得罪海灣國家、斷送亞伯拉罕協議，所以沒有真正遂行斬首，而是想藉攻擊營造「有能力」斬首哈馬斯高層的氛圍，既施壓哈馬斯同意解除武裝、好讓以色列脫離加沙泥淖，也逼迫卡塔爾改變政策、放棄庇護哈馬斯高層與提供支持。

整體來說，以色列這次確實冒險再跨紅線，但力度相較「12日戰爭」有所收斂，不論是功敗垂成的斬首或以卡塔爾為對象，其目的更多都是以勢逼人、翹動槓桿。

2025年9月9日，以色列對卡塔爾哈馬斯高層發動襲擊時，以色列總理內塔尼亞胡及其他官員在國家安全局。（以色列國家安全局）

美國又開綠燈又收場

而毫無疑問，這種操作就像「12日戰爭」，也得到了美國的配合，即便這次連特朗普都譴責以色列，但從卡塔爾烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）駐有大量美軍、這次卻對以色列襲擊全無反應來看，美方事前並非毫不知情。

這也揭示，美國從「12日戰爭」到卡塔爾遇襲，扮演的都是同樣角色：又開綠燈又收場。

在「12日戰爭」中，以色列正是在特朗普同意的背景下，對伊朗祭出兩伊戰爭後最大規模打擊。而內塔尼亞胡的盤算也如前所述，一旦引爆美伊戰爭、推倒神權政府，「伊朗威脅」就此消散，解決「核問題」與「抵抗軸心」也就指日可待。

而這也契合華府內部的對伊強硬派立場：伊朗不論與中俄哪一方結盟，都注定是「邪惡軸心」的一員，也是美國的巨大威脅，因此美國必須重返的不是核協議、而是對峙伊朗的中東棋局，不論是進行制裁上的「極限施壓」，又或是祭出軍事行動，都要以瓦解神權政府的最高目標，即便這可能會瓜分在印太的戰略挹注。

顯然，這就是「特朗普1.0」的對伊政策核心，但事到如今，已未必是「特朗普2.0」的政策主流。因為從「12日戰爭」前夕的特朗普決策視角出發，對以色列開綠燈本身，雖然帶有「1.0」時期的強硬色彩，卻也明顯是要施壓伊核談判、迫使伊朗在零濃縮鈾上讓步。換句話說，從促成美伊核談判的視角出發，打擊本身也可以是為美國撤出中東、轉向印太的既定戰略服務。

因此之後面對伊朗直接反擊、情況持續升溫，華府的對伊溫和派也一路佔上風：衝突結束在特朗普的「轟炸宣言」中，雖然連美國媒體都不相信伊朗核設施已被「徹底摧毀」、伊朗也沒有就核談判的濃縮鈾問題讓步，但衝突至少被凍結在某種「各退一步」中，避免了大戰的徹底炸裂。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

而這反映了，即便特朗普決策帶有直覺性的大開大闔、前後邏輯不一的劇烈擺盪，卻終究無法徹底脫離美國既有的政策慣性。用特朗普的話來說，就是擺脫不了「深層政府」（Deep State）控制；用外界的評論，則是各方訕笑的「TACO」（Trump Always Chickens Out），而現實也的確如此。

以斡旋俄烏停火為例，好大喜功的特朗普竭力要促成停火、宣稱自己一路贏到底，結果一不能徹底壓服烏克蘭割地與放棄安全保障，二不能剪斷歐洲各國對於烏克蘭的戰略支撐，三不能迫使普京在伊斯坦堡談判框架上有所讓步，導致各種通話與峰會淪為過場的外交煙火。而這歸根結柢，是特朗普連美國內部的對俄戰略分歧都無法統一，只好在親俄、反俄的姿態上來回擺盪。

從這個視角來看，應對加沙戰爭其實也是類似道理。特朗普的最高目標同樣是達成停火、展現自己的英明神武，所以一上任就宣稱要清空、接管加沙，結果不僅得不到阿拉伯國家支持，就連美國內部都充滿質疑，尤其是反對無用海外干預的MAGA派。結果經歷各種政治喧囂，特朗普後續雖還持續放話，行動上卻已回歸拜登（Joe Biden）時期的政策慣性：放任以軍屠殺，同時斡旋停火協議，其實也就是無法徹底管束以色列，但盡可能要在外交上控制損害。

這就與應對以色列冒險一脈相承。在「12日戰爭」中，特朗普明顯在初期同意以色列跨越紅線，又在事情鬧大後轉向對伊溫和派，設法用各種方式收拾殘局。到了襲擊卡塔爾，特朗普的做法則展現另一種變形：雖然同意以色列動手，卻在事後板起臉孔劃清界線。當然，這不代表美國就不會私下為以色列斡旋，事實上在筆者看來，同意卡塔爾作為打擊對象本身，就已經展現美國控制損害的外交思惟。

特朗普辯稱，得悉以色列準備突襲多哈哈馬斯總部後已立即指示中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡塔爾通報，惜為時已晚，無法阻止襲擊。（Truth Social）

卡塔爾不是純粹的受害者

而這就涉及整場卡塔爾襲擊的核心：除卻以色列點到為止的軍事冒險、美國又開綠燈又收場的自打嘴巴，卡塔爾自己，其實是這場襲擊最耐人尋味的存在。

直覺上來看，被以色列打擊本土、侵犯主權的卡塔爾，毫無疑問是襲擊的受害者；但從卡塔爾身量雖小，卻與中東各方勢力皆有往來，又長期扮演溝通樞紐來看，「受害者」三個字，或許有些模糊卡塔爾的真實角色，因為經營「調停品牌」本身，其實就是在各種敵對勢力間的危險遊走。

例如從2012年開始，塔利班就在卡塔爾開設辦公室，而這一發展的基礎，不只來自卡塔爾長期庇護塔利班高層，也與美國有意撤出阿富汗、因此需要一個能與塔利班協商的場域有關。最終，美軍基地與塔利班在卡塔爾形成了神奇共存，直到阿富汗已經變天的今日。

而這種操作的深層動機，其實源自卡塔爾雖然身處海灣、卻不甘願做沙特附庸的地緣野心，所以竭力要推進「不服從」沙特的政治與輿論議程，包括從1996年開始，卡塔爾就慧眼獨具創辦半島電視台（Al Jazeera），並也由此掌握攪動阿拉伯世界輿論的重要工具。例如2010年的「阿拉伯之春」示威擴散，就與半島電視台抨擊沙特等國是「獨裁政權」、並定調街頭示威是民主革命有關，「半島電視台效應」（Al Jazeera effect）之名也因此不脛而走。

而這種「不服從」的更具體呈現，就是卡塔爾長期與伊朗、土耳其的眉來眼去，包括不願意與其他海合會（GCC）國家共同譴責伊朗威脅，表態將與伊朗聯合軍演、甚至可能接受土耳其駐軍等。

而以上種種危險操作，導致了2017年的外交危機：沙特聯合阿聯酋、巴林、埃及等阿拉伯國家，對卡塔爾進行了外交圍堵，只是一直到2021年危機結束那刻，卡塔爾都沒有在沙特的要求上讓步，包括關閉半島電視台、停止支援恐怖組織（意指穆兄會與哈馬斯），而這背後當然離不開伊朗、土耳其、甚至美國的各種政經支持。因此或許可以這麼說，卡塔爾的複雜外交雖然引爆危機，卻也讓卡塔爾撐過危機。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對哈馬斯領導層發動襲擊後，多哈發生多宗爆炸事件，圖中一棟建築因爆炸受損。（Reuters）

而支援哈馬斯本身，當然也是這種複雜外交的產物。從現實來看，卡塔爾與伊朗的思維截然不同：後者是把哈馬斯當圍堵以色列的代理人，卡塔爾卻是把支持本身當工具，用以強化自己與美國、以色列的戰略聯繫。

打從一開始，哈馬斯之所以在卡塔爾設立辦公室，就是出自美國奧巴馬（Barack Obama）政府的2011年要求，目的是在德黑蘭外建立能與哈馬斯溝通的管道，因此2024年死於以色列暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞，其實早從2016年起就定居卡塔爾；此外，以色列雖與哈馬斯長年對立，但出於「養寇自重」、裂解巴勒斯坦內部團結的考量，內塔尼亞胡政府其實長期通過卡塔爾金援哈馬斯，名目是建設加沙、改善人道危機；而從伊朗的視角出發，德黑蘭當然知道卡塔爾「另有議程」，但哈馬斯的壯大也符合自己的地緣利益。

因此從這個脈絡出發，卡塔爾的真實角色其實相當複雜，表面看上去是中立調停者，實際卻是這種畸形共生的積極參與者，並與衝突各方都建立了親密互動：既是美國盟友、以色列密友，又與伊朗共同扮演哈馬斯的支持者。平心而論，如果「阿克薩洪水行動」不爆發，這種詭異平衡應該還能繼續一段時間。

但即便是在加沙戰爭已經爆發的背景下，卡塔爾也依舊展演自己的高難度外交操作：面向阿拉伯世界，卡塔爾持續經營自己的「調停者」形象，並也確實與美國成功斡旋出兩次短暫停火，樹立了正面外交形象；面對以色列、美國與伊朗的無解困境，卡塔爾更是充當「12日戰爭」的下台階，讓伊朗在6月23日打擊自己境內的烏代德美軍基地，完成了「報復美國」的行動展演，當然美國本身也是事前知情並接受。

5月15日，特朗普在卡塔爾烏代德空軍基地發表演說。（Getty）

整體來說，如果不是與美國、伊朗、以色列形成了共同交集，沒有國家有能力承擔相關風險、共演收拾殘局的危險劇本，放眼中東，也確實只有卡塔爾能做到。

而與大國利益相較，哈馬斯就是相對可以犧牲的存在，因此早在2024年11月哈馬斯持續拒絕停火協議後，阿拉伯媒體就開始盛傳卡塔爾準備退出斡旋、並且接受美國要求驅逐哈馬斯的消息。雖然這一消息最終沒有成真，卻也反映一個重要現實：卡塔爾內部其實對於庇護哈馬斯存在政策分歧，並擔憂這種作法容易引火燒身、失去拉攏美國與以色列的原始用意。而從2025年1月以哈實現第二次停火來看，卡塔爾的疏離或許也發揮了敲打哈馬斯的作用。

因此聚焦這次以色列襲擊卡塔爾，即便這本身是以色列的軍事冒險，或許沒有先知會卡塔爾政府，卻不能完全排除卡塔爾內部有勢力相配合，要進一步推動敲打、甚至驅逐哈馬斯的議程。從更宏觀的視角來看，卡塔爾既能出於維繫複雜大國互動的考量，讓伊朗轟炸自己境內的烏代德美軍基地，又為何不能出於同樣考量，同意以色列打擊自己境內的哈馬斯高層？畢竟這段庇護從始至終，也不過是卡塔爾用來拉攏大國的政策工具。

退一萬步來說，即便卡塔爾事前確實不知情、也無人裡應外合，光憑這場襲擊本身，其實還是難撼卡塔爾、美國、以色列的既有互動，因為這三國也就與以色列、伊朗、美國一樣，鍵結了難解的複雜拉扯：對以色列來說，卡塔爾本身就是盟友、調停者與外交敵人的「三位一體」；對美國來說，自己在卡塔爾的美軍基地既是控制能源與水道的重要資產，也是卡塔爾能加以利用的戰略人質；而對卡塔爾來說，自己與所有域內外大國的交好，都是抗拒沙特宰制的重要資本，即便這些國家可能彼此敵對，卻不代表自己一定要選邊站，甚至完全毀棄這種共生結構。

當然，這場襲擊本身還是戰火無解的無奈縮影，只是這種發展也昭示了：從過去到現在，以巴衝突都被鑲嵌在複雜的大國互動背景下，各方之所以選擇支持、利用、拋棄或殲滅巴勒斯坦武裝，都不是出自單純的民族情感與價值追求，而是關乎自身時移世易的利益考量，以及錯綜複雜的大國互動需求。過去促成奧斯陸和平進程的各方如此，今日拉扯戰局的美國、以色列、伊朗、卡塔爾亦然。