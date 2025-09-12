以色列空襲卡塔爾　專家：阿拉伯國家或重審與美關係

以色列對卡塔爾境內的哈馬斯領導人發動襲擊，令中東阿拉伯領導人開始質疑美國的安全保障是否仍然可靠。專家認為，這可能促使阿拉伯國家加速與其他大國建立更牢固的經濟、政治與軍事聯繫，以實現聯盟多元化。



卡塔爾是美國的主要盟友，美國在中東最大軍事基地就在那裏。卡塔爾境內遭受襲擊後，包括沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林等美國在中東的其他盟友都發聲譴責以色列。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

歐洲對外關係委員會中東和北非項目副主任傑蘭馬耶赫（Ellie Geranmayeh）說：「如果你是個境內有美國基地的阿拉伯國家，或像土耳其這樣的北約成員國，在美國的主要盟友襲擊卡塔爾後，你會開始對自己花大價錢得到的美國安全保護傘深深地感到懷疑。」

科威特偵察研究中心創始人安傑里認為，以色列襲擊卡塔爾使中東國家意識到，「美國安全保護傘的覆蓋不再全面，它無法抵禦以色列，而這是無法改變的」。

此次襲擊破壞美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中東的關鍵外交政策目標，即削弱伊朗，促進以色列與阿拉伯國家的進一步融合。以色列咄咄逼人的軍事姿態很可能破壞地區穩定，促使沙特、阿聯酋和巴林等國反過來尋求與伊朗關係正常化。

2025年5月15日，卡塔爾多哈，美國總統特朗普（右）與卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani，左）進行討論。（Reuters）

彭博社駐貝魯特評論員法赫斯說：「一個強大的伊朗所構成的威脅曾使一些波斯灣國家向以色列靠攏。現在，一個似乎已失控的以色列則讓這些國家後退，甚至推進與伊朗和解。」

歐洲一外交官告訴彭博社，波斯灣國家如今已明白，以色列可以攻擊區內任何它認定的敵人，整個中東都是以色列的潛在戰場。

事實上，加沙戰事在近兩年前爆發後，以色列已經先後空襲中東地區多國的首都，包括貝魯特、大馬士革、薩那和德黑蘭。

2025年6月15日，在以色列雷霍沃特（Rehovot），救援人員在伊朗導彈襲擊後在一棟居民大樓內工作。（Reuters）

一般預料，波斯灣國家不會對以色列做出軍事回應或出台貿易制裁措施，但此次襲擊可能促使波斯灣阿拉伯國家合作委員會的成員國重新審視它們與美國的關係。

巴林國際戰略研究所中東政策高級研究員阿爾哈桑說，由於向中國或俄羅斯靠攏會激怒特朗普政府，波斯灣國家可能考慮同土耳其、巴基斯坦、印度、印度尼西亞等其他國家加深關係，甚至是加快國內的武器製造。

然而，華盛頓近東政策研究所執行主任薩特洛夫仍認為，波斯灣國家對以色列襲擊卡塔爾只是口頭譴責，這顯示它們可能只把這「視為由特殊情況驅使的單一事件，而不是局勢的重大轉變」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

