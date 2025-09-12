內塔尼亞胡：永不會有巴勒斯坦國　聯合國不點名譴責襲擊卡塔爾

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月11日簽署一項協議，以推進將約旦河西岸一分為二的定居點擴建計劃。他還表示不會讓巴勒斯坦建國。聯合國安理會同日譴責針對卡塔爾首都多哈（Doha）的襲擊，但在聲明中沒有提及以色列。路透社分析，這是安理會成員國美國在對以色列表達不滿。



路透社報道，以色列國防部上個月批准了「E1計劃」（E1 project），打算把被佔領的約旦河西岸地區一分為二，並將其與東耶路撒冷分開。半島電視台指出，這將使未來任何建立巴勒斯坦國的嘗試幾乎不可能實現。

內塔尼亞胡在訪問約旦河西岸的馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）定居點時說：「我們將履行我們的承諾：不會有巴勒斯坦國。這個地方屬於我們。我們將保護我們的遺產、土地和安全……我們將使城市人口翻倍。」

2025年9月11日，以色列攻擊位於卡塔爾多哈的哈馬斯領導人後，英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在聯合國安理會緊急會議上發表演說。（Reuters）

聯合國安理會周四譴責針對多哈的襲擊事件，但在美國在內的15個成員國一致通過的聲明中，沒有提及以色列。

路透社分析，美國向來庇護盟友以色列，此次同意這份譴責聲明，反應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿內塔尼亞胡下令襲擊。