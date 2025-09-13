美國酒店經理遭斬首　疑因洗衣機問題與員工口角惹禍

美國達拉斯（Dallas）一間汽車酒店發生恐怖命案，一名古巴裔男子因為洗衣機故障問題與酒店經理發生衝突，更以開山刀襲擊對方，最終經理身首異處身亡。疑犯其後落網，並承認行兇。



美國全國廣播公司（NBC）9月12日報道，事發於10日，37歲的古巴裔疑犯Yordanis Cobos-Martinez與一名女子在達拉斯一間汽車酒店房間進行清潔時，50歲事主、印度裔經理Chandra Nagamallaiah叫他不要使用故障的洗衣機。

圖為遇害的達拉斯汽車酒店印度裔經理Chandra Nagamallaiah。（網上圖片）

法庭文件顯示，Nagamallaiah沒有直接向疑犯提及洗衣機一事，而是透過該名女員工翻譯，結果惹來疑犯的不滿。有片段顯示，疑犯離開房間，之後以開山刀襲擊經理。

Nagamallaiah負傷逃走並高呼求救，但被疑犯追至辦公室，當時死者的妻兒嘗試阻止疑犯，惟遭對方推開，並從Nagamallaiah身上搶走房卡及手提電話，再繼續襲擊，直到對方身首異處。

圖為位於美國達拉斯的案發汽車酒店。（Google Street View）

文件顯示，疑犯行兇後，將死者的頭顱踢到停車場，再丟棄在垃圾桶內，然後逃離現場，不過在附近遭接報到場的警員拘捕。

圖為古巴裔疑犯Yordanis Cobos-Martinez。（Dallas County Jail 圖片）

美國國土安全部表示，疑犯是一名古巴公民，本身等待被美國驅逐出境。報道提到，他早前被扣留在達拉斯西部的美國移民和海關執法局（ICE）羈押中心，但古巴因為對方的刑事紀錄為由拒絕接收，因此他在1月獲監督令獲釋。

目前疑犯在達拉斯縣的監獄內扣留，不准保釋，獄方的紀錄顯示他為無證移民。