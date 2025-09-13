王毅訪奧地利稱支持歐洲尋求戰略自主　奧外長籲中國促俄羅斯停戰

中國外交部長王毅9月12日訪問奧地利，在維也納會晤奧地利外交部長邁因爾賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）。王毅表示中方支持歐洲尋求真正的戰略自主。邁因爾賴辛格較晚時間向美媒表示，中國應該向俄羅斯施壓，促使其停止俄烏戰爭，以免繼續面對歐美的制裁。



王毅表示，當前歐洲面臨的問題不是中方造成的，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法，希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策發揮建設性作用。

王毅還闡述中方在台灣問題上的原則立場，表示台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不同台灣方面開展任何官方往來。

當地時間2025年9月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在維也納同奧地利外長邁因爾賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）會談。（外交部圖片）

據中方指，邁因爾賴辛格表示明年是奧中建交55周年，奧方高度重視對華關係，毫不動搖奉行一個中國政策。

會晤結束個小時後，邁因爾賴辛格向彭博社表示：「中國必須利用其對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的影響力才能真正開啟談判。歐盟的立場是向普京施壓，我們透過制裁來實現這一點。如果這些制裁被規避，我們就必須採取行動。」

據彭博社看到的華盛頓的提議，美國將敦促七國集團（G7）對購買俄羅斯石油的中國和印度徵收高達 100% 的關稅，並考慮採取其他措施說服普丁結束戰爭。