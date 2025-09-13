316名被捕韓國公民返國　美商務部長：韓方簽證問題本應致電我

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指日前300多名韓國公民之所以被美國執法部門拘留，是因為他們持有錯誤的簽證。盧特尼克表示，現代汽車公司本應致電他，以確保這些韓國人員持有正確的簽證。



盧特尼克9月11日（周四）接受Axios新聞網節目訪問時表示：「我給韓國方面打了電話，我告訴他們，拜託你們辦正確簽證。要是遇到困難可以打電話給我。我可以跟（國土安全部長）諾姆（Kristi Noem）商量。」

盧特尼克還指：「我們可以幫你們辦正確的簽證，但請你們別使用不對的方法。」

300多名被美國當局拘押七天的韓國公民11日（周四）乘包機回國，已在12日（周五）下午抵達仁川國際機場。

據韓聯社報道，316名韓國公民自願回國，一人選擇留在美國。另有14名其他外籍人員也乘韓方包機離開美國，其中包括10名中國人、三名日本人和一名印度尼西亞人；總共有330人乘韓方包機到韓國。

2025年9月11日，美國紐約，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在紐約證券交易所 (NYSE) 接受 CNBC 訪問。（Reuters）

9月4日，美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處等執法機構，對佐治亞州一間在建工廠與相關承包商展開突擊執法行動，以從事與簽證種類不符活動為由扣押475人，其中317人為韓國公民。這家工廠是現代汽車集團與LG新能源合資的電動車電池廠。據報道，美方還公開發布韓國人員戴着手銬、腳鐐和腰鏈被押上巴士的照片和視頻。