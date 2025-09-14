倫敦15萬人右翼遊行　馬斯克隔空抨擊左翼慶祝Charlie Kirk被刺

由英國極右翼、反移民人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson）組織的「團結英國遊行」（unite the kingdom）9月13日在倫敦舉行，活動主張捍衛言論自由，同時稱要紀念於10日被槍殺的美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）。英國廣播公司（BBC）指有15萬人參與遊行。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）透過視像會議出席，他聲稱英國必須解散國會和更換政府。馬斯克猛烈抨擊左派是「參與謀殺的幫派」，公然慶祝柯克被暗殺。



馬斯克透過視像會議與湯米魯賓遜通話：

據《衛報》報道，馬斯克透過視像會議向湯米羅賓遜及參與遊行的人群發表講話。

馬斯克聲稱英國需要「解散國會」和「更換政府」。他說：「我真的認為英國必須更換政府。你不能，我們無法再等四年。必須採取行動。必須解散議會，重新舉行選舉。」

馬斯克又指：「我呼籲英國人要有常識，仔細觀察周圍，撫心自問，如果這種情況繼續下去，你們將生活在什麼樣的世界？」

馬斯克強調：「我想告訴他們，如果這種情況繼續下去，暴力就會降臨到你們頭上，你們別無選擇。你們現正處於一個至關重要的境地。無論你們選擇暴力與否，暴力都會降臨到你們頭上。要么反擊，要么死亡，我認為這才是事實。」

2025年9月10日，美國猶他州，右翼評論員柯克（Charlie Kirk，中間穿白色T恤男子）在猶他谷大學​​演講活動上被槍殺前向人群拋帽子。（Reuters）

馬斯克其後談到柯克之死時，向人群表示：「左派是謀殺的政黨。左派存在太多暴力，我們的朋友柯克本週被冷血殺害，而左翼人士卻公開慶祝此事。左派是謀殺的政黨，並且慶祝謀殺。我的意思是，讓我們好好想想，這就是我們現在正面對的。」

馬斯克還指出，英國公眾「害怕行使言論自由」，並聲稱英國廣播公司（BBC）是「摧毀英國的同謀」。

2025年9月13日，英國極右人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson，左）在倫敦發起「團結英國遊行」，活動主張捍衛言論自由。倫敦警方估計約有11萬人參加。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，右）透過視像會議出席，馬斯克猛烈抨擊左派是「參與謀殺的幫派」，公然慶祝美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）被暗殺。（X@IfindWankers）

當他們結束談話時，羅賓遜表示：「我們現在不僅在戰鬥，而且由於馬斯克為我們爭取的言論自由，我們正在取得進展。」