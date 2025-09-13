Charlie Kirk案疑犯Tyler Robinson落網　彈殼刻「法西斯！接招」

美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友、右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺後，疑犯Tyler Robinson於12日落網，據官員透露，調查人員在檢獲的彈殼上發現字句，包括「嘿法西斯！接招！」（hey fascist! CATCH!）等。



猶他州長斯考克斯（Spencer Cox）12日向傳媒表示，調查人員在一些彈殼上發現字句，在3顆未發射的彈殼上，除了刻有「嘿法西斯！接招！」外，也有「O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, Ciao, ciao!」（噢再見，美麗的，再見，美麗的，再見，再見！）及「If you read This, you are GAY Lmao」（若你看到這個，你就是同性戀哈哈哈）。

英國廣播公司（BBC）報道，Bella ciao在意大利語的意思是「再見，美麗的」，也是意大利一首獻給抵抗納粹德軍力量的歌曲名字。

Charlie Kirk遇刺案：圖為被捕疑犯Tyler Robinson

至於在發射子彈的彈殼，字句則是「notices, bulges, OwO, what's this?」（通知，鼓起，OwO，這是什麼？）其中OwO被指是網絡表情符號。

州長斯考克斯僅稱該些字句是「不言而喻」，未有詳細講述文字含義。

FBI發放的疑犯圖片

斯考克斯較早前也向傳媒指，根據疑犯家人向調查人員講述，Tyler Robinson近年愈見熱衷政治，並批評查理柯克。

Tyler Robinson面臨至少3項控罪，包括謀殺、妨礙司法公正、開槍致嚴重傷害他人身體。美國總統特朗普（Donald Trump）主張兇手應被判死刑。

猶他州檢察部門指，計劃在9月16日提出正式起訴。