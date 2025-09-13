Charlie Kirk案疑犯Tyler Robinson落網 彈殼刻「法西斯！接招」
撰文：成依華
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友、右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺後，疑犯Tyler Robinson於12日落網，據官員透露，調查人員在檢獲的彈殼上發現字句，包括「嘿法西斯！接招！」（hey fascist! CATCH!）等。
猶他州長斯考克斯（Spencer Cox）12日向傳媒表示，調查人員在一些彈殼上發現字句，在3顆未發射的彈殼上，除了刻有「嘿法西斯！接招！」外，也有「O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, Ciao, ciao!」（噢再見，美麗的，再見，美麗的，再見，再見！）及「If you read This, you are GAY Lmao」（若你看到這個，你就是同性戀哈哈哈）。
英國廣播公司（BBC）報道，Bella ciao在意大利語的意思是「再見，美麗的」，也是意大利一首獻給抵抗納粹德軍力量的歌曲名字。
至於在發射子彈的彈殼，字句則是「notices, bulges, OwO, what's this?」（通知，鼓起，OwO，這是什麼？）其中OwO被指是網絡表情符號。
州長斯考克斯僅稱該些字句是「不言而喻」，未有詳細講述文字含義。
斯考克斯較早前也向傳媒指，根據疑犯家人向調查人員講述，Tyler Robinson近年愈見熱衷政治，並批評查理柯克。
Tyler Robinson面臨至少3項控罪，包括謀殺、妨礙司法公正、開槍致嚴重傷害他人身體。美國總統特朗普（Donald Trump）主張兇手應被判死刑。
猶他州檢察部門指，計劃在9月16日提出正式起訴。
