倫敦15萬人參與右翼遊行爆衝突　26名警員受傷25人被捕｜有片

由英國極右翼、反移民人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson）組織的「團結英國遊行」（unite the kingdom）9月13日在倫敦舉行，活動主張捍衛言論自由，同時稱要紀念於10日被槍殺的美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）。英國廣播公司（BBC）指有15萬人參與遊行。倫敦警察廳表示，遊行人士與警方發生衝突，已造成26名警員受傷，25人被捕。



倫敦警察廳發布影片，可以見到警員被示威者投擲物件襲擊：

英國廣播公司引述倫敦警察廳報道，在「團結英國遊行」期間，緊張局勢加劇，一些示威者向警察投擲瓶子和其他投擲物。

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）透過視像連線聲援示威者。與此同時，有5000人參加了由「反對種族主義」(Stand Up To Racism）組織發起，同樣在倫敦舉行的集會。倫敦警方擔心兩幫人會發生衝突，增派上千警力應付。

倫敦警察廳在遊行結束後表示，26名警員在執勤時受傷，25名示威者因一系列罪行被捕，並稱這些暴力行為「完全不可接受」。

2025年9月13日，由極右翼人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson，本名為Stephen Yaxley-Lennon）組織的示威遊行在倫敦舉行。（Reuters）

路透社報道，在「團結英國遊行」中，在場部份示威者舉着英國國旗和英格蘭聖佐治十字旗。

人群高喊批評英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的口號，並舉着標語牌，其中一些標語牌上寫着「把他們（移民）送回家」。

部份示威者舉起寫着「驅逐所有非法者」、「停止船隻」（意指非法移民船）的橫額，即要求政府驅逐或制止非法移民。

部份示威者紀念名嘴Charlie Kirk

「團結英國遊行」的部份示威者亦高舉柯克的照片，以紀念這一右翼青年領袖。還有一些人身披美國和以色列國旗，並頭戴美國總統特朗普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。

預計周六（13日）有超過1600名警員部署在倫敦各地，其中包括500名從其他警隊調來的警員。

負責此次警務行動的指揮官Clair Haynes表示，「我們將像對待其他抗議示威一樣處理這次活動，不偏不倚進行執法，確保人們能夠行使合法權利，但若發生事件或違法行為，我們也會堅決處理。」