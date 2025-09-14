何立峰貝森特周日西班牙會晤　路透社：料討論關稅TikTok

路透社報道指，美國與中國雙方團隊將在9月14日於西班牙馬德里會晤，討論貿易衝突、中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）等議題。倘若成事，將成美國財長貝森特（Scott Bessent）與國務院副總理何立峰第四次在歐洲會晤。



報道指，有關TikTok的議題在中美此前三次貿易談判中均未被提及，但有消息人士指，在即將開展的會談中，TikTok被列為公開議程。而今次會談預料將再次延長總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為應對TikTok「不賣就禁」而下令延後實施的行政命令。

這個應用程式自去年遭前總統拜登（Joe Biden）實施「不賣就禁」禁令後，特朗普先後多次延長，直至今年的9月17日。

美國前貿易代表辦公室貿易談判代表、智庫亞洲協會（Asia Society）會長庫特勒（Wendy Cutler）指，中美團隊在馬德里會晤更像是為後續談判鋪路，預料特朗普將在與中國國家主席習近平於今年稍晚舉行的會晤中，或是在10月底於首爾舉行的APEC峰會上，就TikTok與貿易問題達成更多實質成果。

2025年7月29日，中美官員在瑞典舉行第2日的經貿會談，圖為何立峰抵達現場（TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS）

庫特勒強調，雙方屆時可能達成TikTok協議，以及取消中國減少購買美國大豆政策，和達成降低對中國加徵的芬太尼相關關稅的協議。