Charlie Kirk遇刺引發寒蟬效應　美議員坦言難獲特勤局級保安

美國保守派政治「網紅」、31歲的查理·柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州出席大學活動時遇刺身亡，事件在美國政界引發寒蟬效應。據美國《國會山報》報道，國會及州議會議員憂心自身安全問題，考慮取消戶外公開活動。



柯克遇刺不到24小時後，民主黨全國委員會總部遭遇炸彈威脅，雖最終證實威脅不實，但事件仍令本已動盪不安的國家再度震顫。正參與國會競選的密歇根州民主黨州參議員Mallory McMorrow周三在社交平台X上表示，多名同僚和朋友在槍擊事件後收到死亡威脅。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州發表演講時遇刺，現場人群在槍聲響起後四處逃竄。（Reuters）

另一名準備參加國會競選的民主黨德州州議員James Talarico亦在出席競選活動時表示，自己差點就取消了這次競選活動。

美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）主席James Comer對《國會山報》表示，議員們必須重新思考如何在戶外舉行活動。他指，有人提出是否需要增加保安方面支出，但要防止柯克遭遇的這類襲擊再次發生需要特勤局級別的保安系統，而國會議員不可能有這種級別的保安。

Comer表示：「希望美國的政治局勢能夠降溫，我們都能在政治言論中更文明一些。」