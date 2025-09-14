Charlie Kirk遇刺｜喪禮9.21舉行　特朗普承諾出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）日前遭槍殺事件，其喪禮將於9月21日舉行，特朗普已表明會出席。



《紐約郵報》13日報道，柯克的喪禮21日於 NFL國家美式足球聯盟亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）的主場州立農業體育場（State Farm Stadium）舉行。他生前所屬的保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）邀請支持者屆時一同參與，以慶祝柯克的非凡人生和永垂不朽的影響。

該組織形容柯克是美國的傳奇，其人生是對信仰、勇氣及信念的證明。

2018年3月22日，美國華盛頓，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮舉行題為「下一代」的青年論壇上與主持人、美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk，右）在台上發表講話。（Reuters）

柯克10日於猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺，特朗普其後透過自家社交平台Truth Social發表全國講話，稱自己為對方的死感到悲痛和忿怒，並在12日稱會出席柯克的喪禮。