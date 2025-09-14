Charlie Kirk遇刺｜槍手傳為情犯案　跨性別室友成調查關鍵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk）遇刺後警方逮捕疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）。美媒周六（9月13日）引述消息稱，調查人員正在核實，羅賓遜是否因查理柯克關於性別認同的觀點才殺了他。



根據Axios，6名熟悉案件的消息人士認為，羅賓遜與其室友存在戀愛關係。

Charlie Kirk遇害案：圖為2025年9月12日，猶他州公共安全部門公開22歲槍手Tyler Robinson被捕後的「大頭照」。（ Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS）

報道引述調查人員指，羅賓遜可能認為查理柯克「仇恨」跨性別群體、比如他自己的跨性別室友，所以才因而實施謀殺，而羅賓遜對查理柯克觀點的憤怒可能是釐清這單謀殺案動機的關鍵。

消息人士稱，調查人員最初希望保密室友的性別身份資訊，因為該人士極度配合調查，室友在接受問詢時對謀殺案表示驚恐萬分，並向調查人員提供羅賓遜發送的電子訊息。

消息人士引述室友的陳述稱：「竟然發生這種事？天哪，不可能，」「這是所有聊天記錄。」