Charlie Kirk遇刺｜遺孀揮淚吻別亡夫　對遺體不捨傾訴：我愛你

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）9月10日在出席公開活動時遭槍殺，他的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）13日在社交平台發文悼念亡夫，並在告別儀式的影片中反覆低語「我愛你，上帝保佑你」。



根據艾莉卡在社交平台上發布的照片以及影片，其中數張照片為她在見到柯克的遺體後，靠在靈柩上啜泣與亡夫告別，還有影片顯示，她在親吻丈夫的手時，反覆呢喃念念不捨，一度哽咽啜泣。

這篇帖文至今獲得超過560萬個讚好，以及超過21萬條留言，她還在帖文中提到，「他們不會知道他們在這位妻子心中點燃了甚麼……你們所有人永遠別想忘記我的丈夫，我會確保這一點」。

此外，還有影片顯示柯克靈柩被運送上空軍二號專機，運回亞利桑那州的過程，以及應特朗普要求，美國國旗降半旗致敬的畫面。

▼艾莉卡在網上發文告別亡夫，慎入▼

艾莉卡在柯克遇刺後的周五發表講話，感謝總統特朗普以及他的副手萬斯（JD Vance）和柯克的友誼，也致謝他們在柯克身亡後給予的一切支持，並強調會在槍擊案後繼續傳播他的思想，「校園巡迴辯論還會繼續，未來幾年還有更多活動」。