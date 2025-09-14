尼泊爾總理卡爾基履新　誓打擊貪腐　追認已故示威者為烈士

尼泊爾政府9月5日封鎖多個社交平台觸發年輕人反封鎖及反腐示威，至今增至72死191傷，就任臨時政府總理的前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）表示，會從年輕一代的角度思考，致力打擊貪腐，並實現良好治理和經濟平等。



卡爾基周日在加德滿都與過渡政府內閣開會，追認那些在早前示威中喪生的示威者為烈士，並在會議中為他們的逝去默哀一分鐘，承諾向烈士家屬提供100萬尼泊爾盧比（約5.5萬港元）的撫恤金。

2025年9月14日，尼泊爾加德滿都，圖為臨時總理卡爾基在會議上為喪生的示威者默哀。（Reuters）

她還承諾團結並重建國家，讓秩序回歸正常，呼籲民眾保持冷靜，還強調會將縱火、破壞公共與私人財產的暴力示威者繩之以法，指縱火與破壞行為涉嫌犯罪，「經過組織後進行」，所以必須嚴懲。

卡爾基曾任最高法院前首席大法官，就任後成為尼泊爾史上首位女總理，總統府其後宣布解散國會眾議院。卡爾基表示將在明年3月5日完成選舉後，會有序移交權利給新政府。

中國外交部周日就卡爾基就任臨時政府總理做出書面回應，對卡爾基就任表示祝賀，指中尼傳統友好源遠流長。中方一貫尊重尼泊爾人民自主選擇的發展道路，願同尼方一道努力，弘揚和平共處五項原則，推進各領域交流合作，推動中尼關係不斷向前發展。