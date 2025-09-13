卡塔爾首相訪美晤萬斯魯比奧　強調維護主權　與特朗普共進晚餐

卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）9月13日訪問美國華盛頓，會晤美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）。以色列早前空襲卡塔爾境內，穆罕默德向美方強調將採取一切措施維護自身主權。

白宮之後證實美國總統特朗普（Donald Trump）宴請卡塔爾首相，兩人共進晚餐，但未講述細節。



在穆罕默德與萬斯、魯比奧會議期間，雙方回顧卡塔爾與美國之間緊密的戰略關係，以及支持和發展這些關係的途徑，並討論地區局勢最新發展。

卡塔爾外交部表示，萬斯重申對卡塔爾的支持，並指出外交途徑能夠解決該地區懸而未決的問題。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對卡塔爾哈馬斯領導層發動襲擊後，首都多哈發生多宗爆炸，圖中可見有濃煙升起。（Reuters）

萬斯也對卡塔爾不懈的斡旋努力，以及在促進地區和平中所發揮的積極作用表示讚賞，並強調卡塔爾是美國可靠的戰略盟友。

以色列早前於9月9日向在卡塔爾多哈（Doha）的哈馬斯（Hamas）成員發動空襲，造成多人死亡。對此，卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德表示，面對以色列的公然攻擊，卡塔爾將採取一切措施保障自身安全，維護自身主權。

2025年9月13日，卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani，左）在美國華盛頓，會晤副總統萬斯（JD Vance，中）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）。（卡塔爾外交部官網/Ministry of Foreign Affairs, State of Qatar）

穆罕默德也表達對美國與卡塔爾緊密夥伴關係的高度讚賞，以及對美國支持卡塔爾主權與其致力於實現地區和平所給予支持的感謝。