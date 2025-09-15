朝鮮：擁核國家地位不可逆轉

朝鮮常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團周日（9月14日）表示，國家最高法律已永久確立朝鮮「擁核」地位，朝方擁核進程不可逆轉，將堅決排斥任何企圖改變這一現狀的舉動，作為「負責任的擁核國家」，朝鮮將誠實履行國際義務。



根據朝中社，朝鮮常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團發表聲明稱，國際原子能機構近期進行理事會會議期間，美國以此為契機，再度發起嚴重的政治挑釁，污衊朝鮮擁核為「非法」並議論「無核化」。

聲明稱，美國露骨地肆行對朝鮮的內政干涉和侵害主權行為，再次流露出始終不變的敵朝意志。朝鮮強烈譴責和反對美國的挑釁行徑，並對其可招致的負面影響表示嚴重關切。

朝鮮領導人金正恩出席建政紀念活動時重申將進一步鞏固朝鮮的「擁核國」地位。圖為2025年9月3日金正恩訪華時的相片。(Reuters)

聲明亦稱，美國作為世界最大的擁核國家，應該比任何國家都誠實地履行核裁軍義務，要立即停止「提供延伸遏制力」、實現同無核國家的核共享、轉讓核潛艇技術等令人擔憂的核擴散行為。

韓聯社引述分析認為，朝鮮以強硬姿態牽制美國無核化要求並揚言美方或面臨「不利後果」，意在警告美方「不承認其擁核地位將對重啟朝美對話帶來不利影響」，加上朝鮮譴責美方「核擴散」行為，或意在將今後可能重啟的談判話題引向核裁軍問題。