韓美日9月15日起「自由之刃」軍演　應對朝鮮核威脅

韓美日9月15日至19日在濟州東南方向公海實施代號為「自由之刃」（Freedom Edge）的聯合多域演習。



韓聯社報道，韓國聯合參謀本部（聯參）星期五（9月5日）說，此次聯演是旨在應對朝鮮核導威脅、維護地區和平與穩定的例行演習，將嚴格遵守國際法和相關規定。三國將通過聯演加強在空域、海域、網域等多個領域的作戰能力並提升互操作性，從而維持穩固的三邊合作關係。

2025年2月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國韓外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行會晤。（X@MofaJapan_en）

這是「自由之刃」多域聯演時隔10個月再次實施，也是自美國總統特朗普開啟第二任期和韓國總統李在明就任以來的首場演習，反映出三方維持三邊安全合作的決心。

韓聯參說，三國正就聯演細節進行協商，演練內容可能與前兩次基本相同。

韓美日通常在海上或空中等一個作戰領域實施一次性聯合軍演，而「自由之刃」是同時覆蓋多域的首個例行聯演。前兩次聯演分別於去年6月27日至29日、11月13日至15日在濟州以南公海實施，主要內容包括海上反導、空中作戰、反潛作戰、防空作戰、海上攔截、海上攻防、反海盜作戰、網絡防禦等。

2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福」號停泊在韓國釜山，準備與日本和韓國舉行聯合軍演。（Reuters）

