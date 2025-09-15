英國撤銷對兩男子間諜指控　原定下月開審被控為中國竊取情報

英國檢方9月15日撤銷對早前兩名男子做出的為中國從事間諜活動的指控，兩人此前均否認指控，並原定在下月接受審判。檢方未說明撤銷指控原因，僅表示就目前掌握證據，未達至繼續支持做出指控的證據門檻（evidential threshold）。



綜合《衛報》與路透社報道，涉事兩名男子均為英國公民，其中一人曾是英國知名保守黨議員、時任外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）的研究員卡什（Christopher Cash）；另一名則是33歲的Christopher Berry，二人被指向中國情報人員傳遞政治敏感訊息。

路透社引述檢方指，Berry自2015年來在中國擔任數個職位，與卡什是朋友關係。卡什的律師則指，卡什曾在中國研究機構工作，但他是「完全無辜」的，不應被逮捕或起訴。

2025年2月8日，英國倫敦，圖為一名示威者在新的中國駐英大使館選址外抗議。（Reuters）

卡什在法庭外接受採訪時表示：「雖然今天正義得以伸張令我感到寬慰，但過去兩年半對我和家人而言猶如噩夢」，表示希望人們能從這段經歷中吸取教訓。

英國內政部則表示：「鑑於指控的嚴重性，他們不會面臨審判令人失望」。

卡什與Berry被控在2021年12月至2023年2月期間違反《官方機密法》，提供損害國家利益的情報。二人於2023年3月首次被捕，並於2024年4月被正式起訴。北京在事發後也否認檢方對兩人的指控，稱檢方說法完全是無中生有，惡意詆譭。