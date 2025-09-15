共同社：石破茂曾秘會官員擬解散眾議院　遭質疑無大義終辭職

日本首相石破茂本月7日以「不願黨內分裂」為由宣布辭去首相一職，共同網9月15日報道披露石破茂決定辭職的幕後經過，稱石破茂早在5日晚就召集部份官員閉門磋商，惟在場人士意見不一，有人建議解散眾議院，但遭其他人批評因黨內事務解散眾議院是缺乏大義之舉。



報道指，石破茂5日晚以與秘書官進餐為由來到一間餐廳，隨後離席並前往餐廳內其他房間與外相岩屋毅、官方副長官橘慶一郎、青木一彦等高官秘會。他當時就自民黨是否在8日提前舉行黨內總裁選舉詢問眾人意見。

石破茂當時向眾人列出三種方案——解散眾議院、辭職和參加自民黨總裁選舉，更分別列出宣布辭職的時間。惟在場人士意見不一，有人指石破茂「沒有政策上的失敗或失言」，建議解散眾議院，但另一名在場者則反駁，指因黨內事務解散眾議院「沒有大義」。

日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁職務，據共同社報道，接班人爭奪戰預計將主要圍繞前經濟安全保障擔當相高市早苗、農相小泉進次郎、前經濟安保相小林鷹之、官房長官林芳正展開。（Getty）

儘管石破茂當日並未做出決定，但報道指他在6日曾向身邊人吐露心聲「太煩惱了，今天真是到頂了」，又解散眾議院「也是有道理的」，強調原因並非在野黨向內閣提交不信任決議，而是黨內事務「不應給國民添麻煩」。

石破茂直至6日晚與前首相菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎會面後，才下定決心。