王毅晤波蘭總統　籲推動歐盟樹立客觀理性對華認知

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問華莎，與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）會面，雙方並就烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見。王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中波全面戰略夥伴關係保持穩定發展。中方願同波方繼續深化戰略互信，增進戰略合作，共同推動中波全面戰略夥伴關係不斷向前發展。希望波方為推動歐盟樹立客觀理性對華認知發揮積極作用。



中共中央政治局委員、外交部長王毅9月15日訪問華莎，與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）會面。（中國外交部圖片）

王毅說，中波都是獨立自主的國家，都堅定維護國家主權和領土完整。「台獨」勢力試圖分裂國家，挑戰二戰勝利成果，是冒天下之大不韙，注定以失敗告終。相信波方將繼續奉行一個中國政策，支持中國國家統一大業。納夫羅茨基表示，波蘭政府自1949年起就承認中華人民共和國政府為代表全中國的唯一合法政府，將繼續堅定恪守一個中國原則。

訪問期間，王毅亦同波蘭副總理兼外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）舉行會談，並召開中波政府間合作委員會第四次全會，並在會談後發表《中華人民共和國政府與波蘭共和國政府間合作委員會第四次全體會議共同文件》。