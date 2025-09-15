王毅：當前歐洲面臨問題沒有一個是中國造成

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月14日在盧布爾雅那（Ljubljana）會見斯洛文尼亞國民委員會主席洛特里奇（Marko LOTRIČ），以及斯國民委員會各屆別代表。王毅表示，當前歐洲面臨的問題沒有一個是中國造成的。中歐應互為夥伴而非對手，雙方關係應向前走，而不能往後退。希望斯方堅定支持一個中國原則，並為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。



2025年9月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在盧布爾雅那（Ljubljana）與斯洛文尼亞國民委員會主席洛特里奇（Marko LOTRIČ）會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，中國已找到一條將馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、這是一條和平、發展、開放、共贏的成功道路，中方將繼續沿著這條道路堅定不移走下去。中方致力於擴大高水平開放，推進綠色、低碳、可持續發展，實現中國式現代化，在國際關係中相互尊重、相互包容、合作共贏，推動構建人類命運共同體。中國持續發展將為包括斯洛文尼亞在內的世界各國提供機遇。

王毅表示，中國外交傳統就是國家不分大小一律平等，視斯國為夥伴和朋友，願同斯方不斷拓展務實合作，加強多邊協作，維護以聯合國為核心的國際體係，為政治解決國際爭端發揮建設性作用。