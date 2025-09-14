王毅訪斯洛文尼亞稱戰爭解決不了問題　制裁只會讓問題更加複雜

中國外交部長王毅9月13日出訪斯洛文尼亞，與總理戈洛布（Robert Golob）舉行會面。王毅強調，戰爭解決不了問題 制裁只會讓問題更加複雜。



戈洛布表示，斯中兩國長期保持良好合作關係，符合雙方利益。斯方堅持一個中國政策，期待分享中國快速發展帶來的機遇，特別是深化能源、汽車和製藥等領域互利合作，歡迎中國企業赴斯投資合作。

中國外交善於以長遠眼光和耐心智慧處理複雜問題。斯方支持多邊主義，支持聯合國作用，反對雙重標準，願繼續同中方加強聯合國安理會等多邊協調，期待中方為推動和平解決熱點問題發揮更大作用。

王毅表示，中國外交傳統是國家不分大小一律平等，中方高度重視發展同斯洛文尼亞關係，讚賞斯方奉行對華友好政策。中斯建交30多年來雙邊合作成果豐碩，造福了兩國人民，符合雙方利益。

中國致力於擴大高水平對外開放，願同斯方一道，不斷釋放合作潛力，實現互利共贏。雙方要鼓勵兩國企業加大相互投資並為他們提供公平、友善、一流、可預期的營商環境。

王毅表示，中國作為負責任大國和安理會常任理事國，是維護世界和平的主要力量，也是在安全問題上記錄最好的大國。中方一貫主張，戰爭解決不了問題，制裁只會使問題更加複雜。

2025年9月13日，斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana），總理戈洛布（Robert Golob，右）會見中國外交部長王毅。（X@vladaRS）

中方堅持通過對話協商解決國際爭端，從不謀私利，不作什麼交易。中方願同斯方一道，堅定踐行多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，加強相互了解，增進彼此信任，共同為變亂交織的世界注入更多確定性。