特朗普：美軍打擊委內瑞拉毒犯船隻 造成3人死亡
撰文：蕭通
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月15日表示，美國軍方對一艘駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻進行了打擊，這是最近幾週針對疑似販毒船隻的第二次此類行動。他表示，這次打擊造成3人死亡，並指行動發生在國際水域。
特朗普在社交平台稱，美軍南方司令部當日上午根據其命令，對已確認身份、極其暴力的販毒集團和毒品恐怖分子，進行了第二次打擊。他強調，這些極度暴力的販毒集團對美國國家安全、外交政策和美國重大利益構成威脅。
該貼文還包含一段近30秒的視頻，影片顯示一艘船在水域中爆炸，隨後起火。不過，特朗普未提供任何證據，證明該船上載有毒品。委內瑞拉方面尚未對事件回應。
路透社報道，此次最新攻擊發生之際，正值美國在南加勒比海地區大規模軍事集結。特朗普政府13日下令，將對該地區增派10架隱形戰鬥機後，5架F-35戰機已降落在波多黎各。
