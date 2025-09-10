萬斯挺美軍打擊委內瑞拉運毒激進言論惹議　黨友不滿掀網絡口水戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日指自己下令讓美軍在南加勒比海襲擊一艘「從委內瑞拉出發的運毒船」，船上11人身亡。他的副手萬斯（JD Vance）上周六在社交平台發文力挺這一決定，但因激進言論以及在留言區粗魯回應網民，惹起共和黨參議員不滿。



萬斯首先是在社交平台發文指，「擊斃毒害我們同胞的販毒集團成員，是我們軍隊的最高尚和最佳使命」。特朗普在下令當日稍晚強調，運毒船隸屬委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派，被美國視為外國恐怖組織。

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

不過，這一帖文其後引起爭議，有網民就留言提醒，指未經正當程序就殺害他國平民被視為涉嫌犯下戰爭罪，暗示美國政府無任何證據證明其中人員屬於恐怖組織成員。未料萬斯爆粗回帖：「我才不X關心你如何稱呼他們」。

萬斯的粗暴回應引來黨友不滿，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）對萬斯回嗆網友表示震驚，認為萬斯美化未經審判程序就處刑的言論實屬無恥。萬斯未對保羅的回帖做出回應，僅再次強調民主黨人與共和黨人行事不同，稱「民主黨人將你們的孩子送到俄羅斯送死，而共和黨人切實強調應保護人們免受人渣的殘害」。