美斯傳阿根廷主場最後一戰　三子齊亮相　梅開二度輕取委內瑞拉

「感謝你所做的一切，我的隊長」。在能夠容納逾85000人的河床主場，看台上拉起這塊橫幅，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）盛傳最後一次在主場代表國家隊，結果美斯梅開二度，助阿根廷以3：0輕取委內瑞拉。

美斯年屆38歲，被問及會否出戰明年的美加墨世界盃，雖然他表示：「我覺得不會再踢了」，但這名阿根廷球王坦言仍未下決定。



「感謝你所做的一切，我的隊長」。（路透社）

世界盃南美洲區外圍賽進入尾聲，上屆盟主阿根廷早已穩奪決賽周入場券，香港時間今晨（5日）在主場迎戰委內瑞拉，盛傳是隊長美斯最後一次在主場披甲。阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前記者會上引述美斯的說話，「今仗將會是特別﹑充滿感情及美好的賽事」，史卡朗尼坦言若然今仗是美斯在主場的最後一戰，他一定要享受今仗，而這名阿根廷主帥更說到落淚。

美斯與三名兒子一同進場。（路透社）

阿根廷今仗在河床主場出戰，美斯照樣正選領軍，他的三名兒子陪同進場，在場球迷連番高呼美斯的名字，他都不禁熱淚盈眶。上半場39分鐘，美斯接應艾華利斯橫傳，瀟灑挑射破網，先開紀錄。美斯下半場中後段機醒地快開罰球，干沙利斯傳中並由拿達路馬天尼斯頂入，然後美斯接應橫傳撞射梅開二度，在80分鐘錦上添花，結果阿根廷以3：0輕取委內瑞拉。

美斯瀟灑挑射為阿根廷先開紀錄。（路透社）

美斯梅開二度，助阿根廷輕取委內瑞拉。（路透社）

阿根廷早已穩奪明年的世界盃決賽周入場券，下場作客厄瓜多爾已是例行公事，史卡朗尼賽後表明美斯下場將避戰休息。美斯賽後表示百感交集，「百般滋味在心頭，多年來我們不斷出戰，能夠以一場勝仗在主場結束比賽，是我一直的夢想。」

美加墨世界盃決賽周明年上演，屆時美斯將會39歲，談及會否再度征戰世界盃，這名阿根廷球王亦未有定案，「我之前說過，我覺得自己不會再踢了，畢竟我的年齡，都擔心自己做不到，但我對比賽依然充滿動力。最重要的是對自己誠實，當我不在狀態時，我並不享受足球，我如今還未對世界盃作出任何決定。」美斯強調先完成今年的美職聯，然後再作決定。