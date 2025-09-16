特朗普16日抵英國訪問 警方：已為所有可能情況做好準備
撰文：蕭通
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於9月16日抵達英國，展開為期3天的國事訪問。鑑於其盟友、盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）日前於演講時遭槍擊身亡，英國警方15日表示，已為特朗普的到訪做好了「幾乎所有可能發生的意外」的準備，其行程大部份將不對外公開。
特朗普將於16日抵達英國，屆時他將獲得英國王室慣常的盛大歡迎，包括馬車巡遊和宴會。英王查理斯三世（King Charles III）將於17日在溫莎城堡接待特朗普，特朗普預定翌日到訪首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）位於契克斯（Chequers）的鄉間宅邸。
泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police ）助理局長Christian Bunt表示，警方已制定一項非常全面的警務和安全行動，幾乎考慮到了所有可能發生的情況，他對此感到非常滿意。當被問及柯克被殺案對維安有否影響時，Christian Bunt稱計劃一直在不斷審查中，當中包括美國特勤局的參與，以確保各方滿意。
Christian Bunt又稱，特朗普到訪期間，將會有大量警力駐守，但他拒絕透露具體數據。他補充說，溫莎（Windsor）和契克斯的空域屆時將會關閉，警員也準備應對可能發生的抗議活動，又強調特朗普在溫莎堡及契克斯的會面在私人場地，不會有任何面向公眾的場面。
