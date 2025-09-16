特朗普重塑聯儲局之路遇轉折　安插自己人成功　炒理事計劃再受挫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重塑聯邦儲備系統的努力周一（9月15日）面臨雙重變動，一方面，聯邦上訴法院駁回其罷免理事庫克（Lisa Cook）的緊急請求，另一方面，參議院通過經濟顧問米蘭（Stephen Miran）的聯儲局理事理事提名。



路透社報道，美國聯邦儲備局周二起一連兩天舉行政策會議，預計聯準會將在會上降低美國利率，以支撐正在降溫的勞動力市場。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

哥倫比亞特區巡迴上訴法院以2比1的投票結果維持地方法院暫停特朗普罷免庫克的禁令。聯邦地方法院法官9日晚頒布臨時令，禁止特朗普對庫克免職。法官在裁決中提到，特朗普聲稱庫克在就職前犯下房貸欺詐行為，但這一理由或不足以構成合法解職依據。

今天這項裁決保障庫克得以參加周二開始的聯儲局政策會議。

在同一天，共和黨控制的參議院以48比47的微弱優勢，確認米蘭出任聯儲局理事。這項從提名到確認僅耗時6週的人事任命，使特朗普在聯儲局7人董事會中再獲關鍵一票。報道指，特朗普需要找到一名更願意降息的人來填補這一空缺。