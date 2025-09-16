特朗普重塑聯儲局之路遇轉折 安插自己人成功 炒理事計劃再受挫
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重塑聯邦儲備系統的努力周一（9月15日）面臨雙重變動，一方面，聯邦上訴法院駁回其罷免理事庫克（Lisa Cook）的緊急請求，另一方面，參議院通過經濟顧問米蘭（Stephen Miran）的聯儲局理事理事提名。
路透社報道，美國聯邦儲備局周二起一連兩天舉行政策會議，預計聯準會將在會上降低美國利率，以支撐正在降溫的勞動力市場。
哥倫比亞特區巡迴上訴法院以2比1的投票結果維持地方法院暫停特朗普罷免庫克的禁令。聯邦地方法院法官9日晚頒布臨時令，禁止特朗普對庫克免職。法官在裁決中提到，特朗普聲稱庫克在就職前犯下房貸欺詐行為，但這一理由或不足以構成合法解職依據。
今天這項裁決保障庫克得以參加周二開始的聯儲局政策會議。
在同一天，共和黨控制的參議院以48比47的微弱優勢，確認米蘭出任聯儲局理事。這項從提名到確認僅耗時6週的人事任命，使特朗普在聯儲局7人董事會中再獲關鍵一票。報道指，特朗普需要找到一名更願意降息的人來填補這一空缺。
特朗普政府提緊急上訴 求下周議息前罷免聯儲局理事庫克特朗普政府提上訴 反對聯邦法官阻罷免聯儲局理事庫克特朗普打壓升級？ 美司法部對聯儲局理事庫克展開刑事調查特朗普下令炒聯儲局理事風波 庫克反擊入稟法院提訴訟