特朗普下令炒聯儲局理事風波　庫克反擊入稟法院提訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）職務，庫克28日到華盛頓聯邦法院入稟提起訴訟，要求法院裁決特朗普的決定不合法。



在特朗普宣告要解除她的職務後，庫克已表明稱總統沒有此權力，稱不會辭職，還表示將訴諸司法。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見韓國總統李在明（不在圖中）。（Reuters）

在28日發起的訴訟中，被告人除了特朗普外，也包括美聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和美國聯儲局理事會。

庫克要求法院裁決特朗普的決定不合法，訴訟書要求「宣布特朗普總統於2025年8月25日的所謂解僱…… 是非法且無效，並且庫克仍然是美聯儲局理事會的現任成員。」

訴訟書指，鮑威爾和美國聯儲局理事會之所以也列為被告，只因他們能夠「執行特朗普總統所謂解僱庫克的命令」。

庫克方面也要求法院宣告「在州長確認之前，提出未經證實的抵押貸款詐欺指控不構成罷免的理由」。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements）。圖為特朗普宣布解僱庫克的信件。（X@RapidResponse47）

特朗普日前在旗下社交平台發布信件，指責庫克在一份或多份抵押貸款協議作出「虛假陳述」（false statements），宣布將她解僱。

聯儲局當時回應事件指，「將遵守任何有關此事的法庭裁決」，強調法律規定總統僅能在「有正當理由」的情況下，才能罷免理事。