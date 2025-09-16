特朗普以華盛頓模式派國民警衛隊到孟菲斯 暗示未來多地成目標
撰文：洪怡霖
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（9月15日）表示，自上月向華盛頓特區部署國民警衛隊之後，華盛頓特區目前幾乎零犯罪。他同日宣布將派遣國民警衛隊進駐田納西州（Tennessee）孟菲斯市（Memphis）打擊犯罪，並暗示芝加哥可能成為下一目標，聖路易斯、巴爾的摩和新奧爾良等城市也可能成為後續目標。
特朗普周一在白宮簽署備忘錄啟動「孟菲斯安全特別行動」時稱，此舉將複製其在華盛頓特區「取得非凡成功的行動模式」。
特朗普表示，來自聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、海關執法局（ICE）和美國法警局（U.S. Marshals Service）等多個聯邦機構的官員也將前往孟菲斯。
田納西州共和黨州長李爾（Bill Lee）參與在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的簽署儀式。
特朗普稱，李爾請求聯邦政府干預，特朗普向對方表示，「這將成為你最驕傲的時刻」。
他隨後補充道：「芝加哥可能是我們的下一個目標」。儘管稱芝加哥為「偉大城市」，特朗普表示，將「很快讓它再次偉大」，特朗普還提及一名商人，稱商人對他的懇求是：「先生，您必須拯救芝加哥。」
芝加哥隸屬伊利諾伊州（Illinois）。與田納西州形成對比的是，伊利諾伊州民主黨州長普利茨克（JB Pritzker）與芝加哥民主黨市長均批評這項計劃，堅稱無需聯邦干預。
