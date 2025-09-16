歐盟在希臘海關扣押2400個中國貨櫃　查獲2.5億歐元涉逃稅商品

歐盟檢察官辦公室（EPPO）9月15日表示，在希臘比雷埃夫斯港（Piraeus Port）扣押了超過2,400個來自中國的貨櫃，查獲價值2.5億歐元（約22.9億港元）的商品，涉嫌通過低報貨物價值的方式逃避歐盟關稅。這宗欺詐案持續了至少8年，造成超過8億歐元的增值稅損失，是歐盟迄今查獲的最大規模案件。



這次扣押行動屬於歐盟範圍內的「卡呂普索」調查行動（Calypso），該行動針對涉嫌向歐洲市場大量投放中國進口欺詐性商品、並以此避稅的犯罪網絡。

希臘國旗。（路透社）

EPPO表示，這些貨櫃主要裝載電動自行車、服裝和鞋類。 已有6名疑犯在雅典遭到指控，其中2人是海關官員。有4人自6月起被拘留、1人周五被拘。

歐盟6月底在四個​​國家聯合突襲後，成功截獲這些貨櫃，並逮捕10名疑犯。EPPO表示，這是歐盟至今查獲的最大規模貨櫃行動。

2025年5月19日，希臘比雷埃夫斯市帕拉馬（Perama, Piraeus）郊區的中國中遠集團（COSCO）貨櫃碼頭鳥瞰圖。（Reuters）

歐洲首席檢察官科維西（Laura Codruta Kovesi）表示，此次行動向有組織的犯罪網絡發出了一個簡單的信息：「遊戲規則已經改變，不再為你們提供安全的避風港。」

據稱，這宗詐欺案至少持續了8年，造成超過3.5億歐元的關稅損失和4.5億歐元的增值稅損失。檢察院表示，自6月突襲搜查以來，歐盟發現進口商的合規性有所提高，其申報價格也更接近市場價格。