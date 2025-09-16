促英國右派反擊遭批　施紀賢譴責馬斯克煽動性言論引發街頭暴力

英國倫敦上周六（13日）有右派人士組織大規模抗議，美國富商馬斯克（Elon Musk）當日通過視像通話警告示威者，暴力正在逼近，要麼反擊，要麼死亡。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月15日譴責馬斯克該言論，稱之危險且具煽動性。但英國政府拒絕反對派要求因馬斯克言論而對其進行製裁的呼籲。



據美媒報道，馬斯克透過視像會議發表講話，呼籲解散英國議會並提前舉行選舉，以推翻施紀賢領導的中左翼政府。他告訴抗議者：「暴力正在向你們逼近。你們要麼反擊，要麼死亡。」

施紀賢的發言人佩爾斯（Dave Pares）表示，他認為「英國公眾不會容忍這種言論」。佩爾斯稱，「英國是一個公平、包容、正直的國家，所以英國人民最不希望看到的，就是那些在街頭煽動暴力與恐嚇的危險言論。」

2025年9月13日，由極右翼活動家湯米魯賓遜（Tommy Robinson，本名為Stephen Yaxley-Lennon）組織的反移民示威遊行，在倫敦舉行。（Reuters）

英國保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）、改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）等人均譴責馬斯克煽動街頭暴力和不和，並干涉英國民主，要求施紀賢阻止特斯拉（Tesla）獲得英政府合約。

但施紀賢發言人表示，政府沒有計劃就馬斯克的言論對他進行製裁。

13日的倫敦遊行由英國極右翼、反移民人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson）組織，活動主張捍衛言論自由，同時稱要紀念於10日被槍殺的美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）。英國廣播公司（BBC）指有15萬人參與，示威者當日更與警察發生衝突，造成至少25人被捕。