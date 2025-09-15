Charlie Kirk遇刺案｜萬斯代替摯友主持節目 今晚12點開播
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺後，其摯友、副總統萬斯（JD Vance）周日（9月14日）在社交媒體宣布，周一將替代查理柯克主持其節目《The Charlie Kirk Show》。
萬斯在X發布一張相片並附文稱：「明天，我將榮幸地主持《The Charlie Kirk Show》。請與我一同向我的朋友致敬。美國東部時間中午12點（香港時間凌晨12點）Rumble.com/CharlieKirk」
查理柯克10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時中彈身亡後，萬斯11日在社交平台撰文悼念好朋友，稱對方跑了一場精彩的賽事，「接下來就交給我們吧」。
