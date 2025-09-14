《家不成家》巴勒斯坦導演住所遭以軍突襲　恐被捕　憂有家歸不得

執導奧斯卡最佳紀錄片《家不成家－我生於巴勒斯坦》（No Other Land）的巴勒斯坦籍導演阿德拉（Basel Adra）告知美媒，以軍在9月13日晚突襲自己位於約旦河西岸的住處，搜查自己妻子手機並詢問自己去向，而當時自己因探親戚躲過一劫。



阿德拉指，以色列定居者當日襲擊自己住處所在的村莊，造成他兩個兄弟及一名堂兄弟受傷。而在阿德拉陪同他們就醫期間，從村莊中的家人口中得知，有9名以色列士兵闖入自己的住處，當時阿德拉9歲大的女兒尚在家中，而自己的叔叔被短暫拘留。他還強調自己時至今日仍無法回到家中，因擔心士兵封鎖村莊出入口，更害怕遭以軍拘留。

2025年3月2日，美國加州洛杉磯， 第97屆奧斯卡頒獎典禮的拍照室，由Basel Adra、Rachel Szor、Hamdan Ballal和Yuval Abraham執導的紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）榮獲最佳紀錄片（Best Documentary Feature Film）。（Reuters）

以軍表示，巴勒斯坦人當時向村莊投擲石塊，造成兩名以色列平民受傷，以軍才派遣士兵進入村莊，部隊目前駐守村莊，正在該地區內進行調查。

講述以巴衝突紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）導演之一、巴勒斯坦人巴拉爾（Hamdan Ballal）。（Reuters）

同為執導《家不成家》的巴勒斯坦導演巴拉爾（Hamdan Ballal）今年3月在約旦河西岸遭以色列定居者襲擊後被以軍帶走，之後獲釋，他知悉今次事件後就形容恐怖，認為以色列因紀錄片針對導演，強調「整個系統都是為了攻擊我們、恐嚇我們、讓我們感到恐懼而建立的」。