Robert Redford逝世｜眾星悼羅拔烈福　里安納度：他是藝術捍衛者

美國著名演員兼導演羅拔烈福（Robert Redford）9月16日在家中安詳離世，享年89歲，是許多荷里活名人的良師益友，好友梅莉史翠普（Meryl Streep）、珍芳達（Jane Fonda）紛紛哀悼和致以敬意。晚輩里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、茱莉安摩亞（Julianne Moore）以及施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）也感念他的貢獻。



梅莉史翠普形容羅拔烈福是真正的巨星，她曾在電影《非洲之旅》（Out of Africa）與他合作，「一顆巨星隕落了，安息吧，親愛的朋友。」

與羅拔烈福合作四次的珍芳達提到，她的情緒遲遲無法平復，羅拔烈福的離世讓她無法停止哭泣，他是那麼美好的人，也象徵了需要持續奮鬥的美國精神，「他對我意義重大。」

里安納度狄卡比奧在Instagram上感謝羅拔烈福的貢獻，作為演員、行動者、充滿激情的環保主義者及藝術捍衛者，羅拔烈福堅定地保護地球，而他的影響必定會傳承給下一代。

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜出道前期主演的電影是羅拔烈福自導自演的《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer）。她回憶，每場戲開始前，羅拔烈福總是會陪着她，幫她釐清角色演繹的細節，並對每個劇組成員關懷備至。

施嘉莉祖安遜童星時期最知名的演出，是在羅拔烈福執導的《情深說話未曾講》扮演意外事故變得憂鬱、沉默的女孩，這角色原本一直鎖定妮坦莉寶雯，但她沒有接下角色，施嘉莉頂替上陣（《情深說話未曾講》劇照）

茱莉安摩亞說，羅拔烈福是她第一個愛上的電影明星，在他面前，自己很難保持矜持，並貼出兩人合照以示悼念。

羅拔烈福在2018年主演《老人與槍》宣佈息影，2019年客串《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）成遺作，他飾演反派國務卿亞歷山大皮爾斯（Alexander Pierce）。

+ 1

本文獲《聯合早報》授權轉載。

