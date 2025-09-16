習特通話才是重點，TikTok只是一個體面的台階

中國代表團9月15日在西班牙馬德里召開記者會公布了中美第四次經貿談判成果，中美就以合作方式妥善解決TikTok相關問題達成了基本框架共識。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月15日的言論印證了中方的說法，並公布了額外的訊息，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將於周五（9月19日）通話，以確認TikTok相關問題共識。

重要問題留待特朗普抉擇，這種操作並不罕見。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

2025年7月末中美瑞典會談，最後的簽字環節貝森特強調「要等特朗普回國拍板」。2025年6月中旬中美敦倫會談，當時貝森特提前立場回國，最後中美就落實「日內瓦共識」達成框架協議，美國也說有待領導人批准才能着手實施。

此次美國將TikTok共識留待特朗普抉擇，說明請示特朗普已經是美國貿易談判的必要步驟。凸顯特朗普的政績已經是美國政府要員的政治自覺。

2025年9月15日，在西班牙馬德里，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美經貿會談後會見記者。（Reuters）

但確認共識需要習近平和特朗普通話嗎？中美談判剛一結束，在貝森特還未講話公布成果之前，特朗普就先在社媒平台發文預告，他將在星期五與習近平通話，又稱「我們之間的關係仍然非常牢固」，暗示中美雙方已就TikTok在美業務問題達成協議。很顯然此次中美領導人通話，不只是特朗普和習近平確認已經沒什麼懸念的TikTok共識那麼簡單。

TikTok是此次突然闖入中美經貿談判視野的話題， 前不久中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼訪問美國，應該已經就相關問題和美國進行了前期談判。此次何立峰和貝森特見面應該就是最後確認共識。

特朗普第二任期以來和習近平通話兩次，第一次2025年1月17日，是特朗普當選之後的兩國領導人寒暄。第二次是6月5日，在中美日內瓦共識之後一個多月，中美開始正式的經貿談判之前兩國領導人就此進行了政治定調。此次單獨一個TikTok問題，從重要性上不足以促成中美領導人通話。

2025年9月15日，在西班牙馬德里，中國國務院副總理何立峰出席中美經貿會談後揮手致意。（Reuters）

美國以重要問題留待特朗普決定為由牽頭組織習特通話，更大意義上是特朗普需要這樣一通電話，來為接下來的中美談判做鋪墊。

前不久美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）同中國防長董軍視頻通話，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同期和中國外長王毅通電話。再加上此次中美經貿談判。中美在政治軍事經濟等領域密集溝通的態勢，是在全方位為領導人會晤做鋪墊。

特朗普出席馬來西亞東亞峰會和出席韓國APEC的行程已經定下，以此為契機，特朗普訪華或者中美領導人會晤，已經正式提上日程。特朗普此行需要成果。這是習特通話的基礎。

圖為2025年9月15日，中國商務部發言人何亞東、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，以及國家網路訊息辦公室副主任王京濤，在中美經貿會談後於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

此次經貿談判之前，中美在經貿領域互相出手。美國商務部把23家中國大陸實體，列入了進出口管制的「實體清單」裏，其中13家都跟半導體、集成電路有。隨後，中國先是對美國在集成電路領域對華的針對性措施，進行反歧視調查；隨後又針對原產於美國的進口相關模擬晶片，發起了反傾銷調查。

這些並未耽誤中美在此次談判中硬是擠出一個TikTok共識，明顯是為了烘托中美合作氛圍而來的話題，是一個為習特通話提供台階的共識。

因此，特朗普和習近平周五的通話，很大概率是圍繞談判中美重大分歧而來的。這次通話將不侷限於TikTok，不只涉及經貿談判，中美在諸多政治軍事領域的分歧都會拿到枱面上來談。習特通話敲定一些重大事宜的大方向之後，才會有為習特會面進行籌備的談判進展。

習特通話之後，如果中美前期談判順利，那麼會有特朗普訪華，如果中美共識有限，那很可能就是中美領導人在國際會議間隙進行會晤。